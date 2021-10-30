На дороге «Киев-Харьков-Довжанский» третьи сутки тушат пожар

На автозаправочной станции, расположенной на дороге "Киев-Харьков-Довжанский", пожарные продолжают бороться с огнем третьи сутки. Об этом сообщают в пресс-службе Службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Харьковской области.

От взрыва сгорели два авто, фото ГСЧС

Напомним, что пожар тушат с 5 часов утра 28 октября. Тогда на территории АЗС произошел взрыв газа. В результате загорелись два грузовых тягача с прицепами, стоящими на территории АЗС. На место работники АЗС вызвали пожарных, ведь огонь вспыхнул очень быстро и для тушения пожара понадобилось немало ресурсов. Авария произошла возле села Рай-Оленевка, расположенного в Харьковском районе.

Причиной взрыва стала разгерметизация подземной емкости с газом. Как сообщают в ГСЧС, по состоянию на 7 утра 30 октября остатки газа продолжают гореть. Огонь прорывается через запорную арматуру подземной емкости, поврежденную в результате взрыва.



На территории АЗС "WOG" дежурят пять пожарных. Пожар локализован, но не ликвидирован до конца, ведь утекающий газ из емкости продолжает факельно гореть.



Как сообщал портал "Комментарии", в ночь на 28 октября в Харьковской области произошел мощный взрыв газа на одной из автозаправочных станций АЗС. Пожар на площади 250 квадратных метров гасили в течение часа 40 работников Службы по чрезвычайным ситуациям.

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