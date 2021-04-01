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На Донбассе снова обострение: многочисленные обстрелы и ранения — детали

Оккупанты по-прежнему используют запрещенные гранатометы и пулеметы

сегодня, 20:50
Автор:

Вечканова Елена

Военная обстановка у линии разграничения на Донбассе с каждым днем продолжает все больше накаляться. Несмотря на попытки договориться о хотя бы временном перемирии, российские боевики продолжают активно обстреливать позиции украинских военных. Так, по сообщению штаба ООС, 1 апреля режим тишины был нарушен минимум шесть раз.

На Донбассе снова обострение: многочисленные обстрелы и ранения — детали

1 апреля на Донбассе был ранен украинский военный. Фото: полк "Азов"

Также имеется информация об одном раненном из числа украинских военнослужащих. Боец получил ранения во время гранатометного обстрела неподалеку от поселка Шумы. Напомним, что несколькими днями ранее возле этого же населенного пункта были зафиксированы масштабные обстрелы российских оккупантов. Это стало причиной гибели сразу четырех представителей ВСУ, еще двое бойцов получили ранения различной степени тяжести.

Как информируют в штабе Операции объединенных сил, раненый сегодня военный уже находится в руках медицинских работников. При этом состояние военнослужащего характеризуют как удовлетворительное.

Стоит отметить, что обстрелы велись не только возле Шумов. Также запрещенные пулеметы и гранатометы работали на подконтрольной оккупантам территории у Старогнатовки, Светлодарска, Золотого-4, Водяного и некоторых других населенных пунктов. В этих случаях потерь или ранений среди личного состава украинской армии зафиксировано не было.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Кремле назвали якобы реальную причину скопления личного состава армии РФ и военной техники неподалеку от украинской границы. Как подобные действия комментирует представитель Владимира Путина, можно узнать в нашем материале.

Также на портале вы найдете информацию о том, какой прогноз на будущее насчет отношений Украины и России делает представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. 

Помимо этого рекомендуем прочесть, что об реинтеграции Донбасса думает одна из нардепов Украины Виктория Гриб.


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Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1090326088126673
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