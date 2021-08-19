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Главная Новости Общество происшествия На Донбассе снайперы боевиков убили 41-летнего военнослужащего ВСУ из Львова
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На Донбассе снайперы боевиков убили 41-летнего военнослужащего ВСУ из Львова

Пророссийские боевики убили очередного украинского военного

19 августа 2021, 15:04
Автор:

Корж Антон

На Донбассе снайперы российско-терорристических войск убили украинского военнослужащего. От пули боевиков на лини фронта погиб 41-летний уроженец Львова Василий Островский, информирует председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий в своем Facebook.

На Донбассе снайперы боевиков убили 41-летнего военнослужащего ВСУ из Львова

Василий Островский. Фото: Максим Козицкий в Facebook

Островский служил по контракту в 24-й отдельной механизированной бригаде имени Короля Даниила (в/ч А0998) на должности командира мотопехотного отделения.  У него остался малолетний сын. Военнослужащий погиб утром 19 августа — его убил снайпер боевиков. Остается неизвестным, открывали ли украинские военные ответный огонь и удалось ли им подавить снайпера.

Представители власти выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего украинского военного.

Ранее портал "Комментарии" писал о потерях ВСУ 7 августа. В зоне проведения ООС один украинский защитник погиб, еще один получил ранение. Боевики применили противотанковую ракету по автокрану, который ВСУ отправили на помощь местным жителям.

За несколько последних дней на востоке Украины участились обстрелы российских боевиков. По словам представителя отечественной делегации в ТКГ по Донбассу Сергея Гармаша, причиной такого поведения могли стать грядущие встречи президента Владимира Зеленского с несколькими политическими лидерами других стран.

Напомним, что в начале июля российские боевики на Донбассе значительно активизировали свои противозаконные действия. По информации штаба операции Объединенных сил (ООС), беспилотники ОБСЕ зафиксировали новое размещение военной техники так называемых "Л-ДНР" в несогласованных для этого местах.


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Источник: https://www.facebook.com/100000800510298/posts/4211938938842748/
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