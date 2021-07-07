Боевики готовятся к обострению на Донбассе: куда свозят технику

В начале июля российские боевики на Донбассе значительно активизировали свои противозаконные действия. По информации штаба Операции объединенных сил, беспилотники ОБСЕ зафиксировали новое размещение военной техники так называемых "Л-ДНР" в несогласованных для этого местах.

Боевики перебрасывает технику в Луганскую область. Фото из открытых источников

Согласно сообщению представителей ООС, оккупанты вышли за пределы разрешенных мест для хранения техники, переместив её к другим населенным пунктам. В перечне передвижного оружия, замеченного международными наблюдателями, — множество танков, боевые бронированные машины, гаубицы и БМП.

Только возле Мирного Луганской области беспилотник зафиксировал около 30 танков и больше сотни боевых бронированных машин на специально оборудованном под них полигоне. Также здесь расположены как самоходные, так и буксированные гаубицы — до 30 единиц разом.

Также три десятка танков оккупанты разместили неподалеку Круглика, еще 11 — возле Шимшиновки.

Помимо прочего от перестановки техники теперь могут пострадать жители Бойковского, Кальмиуского и Роздольного.

"Кремлевские наемники разместили вооружение и военную технику в зоне безопасности, а именно: на территории населенного пункта Роздольное — 23 единицы БМП, неподалеку н/п Кальмиуское — 6 единиц боевых бронированных машин и 1 единицу 122 мм самоходную гаубицу 2С1 "Гвоздика", — отмечают в пресс-службе ООС.

В Штабе считают, что такими действиями боевики демонстрируют свою готовность к новым провокациям у линии разграничения. Увеличение численности военной техники в опасной близости к позициям украинских военных все больше накаляют происходящее на востоке Украины.

Также украинские военнослужащие считают, что подобная перестановка танков и других боевых машин свидетельствует о нежелании соблюдать режим тишины, который ВСУ, как и прежде, выполняют, открывая только ответный огонь в случае опасности жизни или здоровья наших защитников.

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