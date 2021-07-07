Боевики готовятся к обострению на Донбассе: куда свозят технику

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Вечканова Елена
В начале июля
российские боевики на Донбассе значительно активизировали свои противозаконные
действия. По информации штаба Операции объединенных сил, беспилотники ОБСЕ
зафиксировали новое размещение военной техники так называемых "Л-ДНР" в несогласованных
для этого местах.
Боевики перебрасывает технику в Луганскую область. Фото из открытых источников
Согласно
сообщению представителей ООС, оккупанты вышли за пределы разрешенных мест для
хранения техники, переместив её к другим населенным пунктам. В перечне передвижного
оружия, замеченного международными наблюдателями, — множество танков, боевые
бронированные машины, гаубицы и БМП.
Только возле
Мирного Луганской области беспилотник зафиксировал около 30 танков и больше
сотни боевых бронированных машин на специально оборудованном под них полигоне.
Также здесь расположены как самоходные, так и буксированные гаубицы — до 30
единиц разом.
Также три десятка
танков оккупанты разместили неподалеку Круглика, еще 11 — возле Шимшиновки.
Помимо прочего от
перестановки техники теперь могут пострадать жители Бойковского, Кальмиуского и
Роздольного.
В Штабе считают,
что такими действиями боевики демонстрируют свою готовность к новым провокациям
у линии разграничения. Увеличение численности военной техники в опасной близости
к позициям украинских военных все больше накаляют происходящее на востоке
Украины.
Также украинские
военнослужащие считают, что подобная перестановка танков и других боевых машин
свидетельствует о нежелании соблюдать режим тишины, который ВСУ, как и прежде,
выполняют, открывая только ответный огонь в случае опасности жизни или здоровья
наших защитников.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, почему представителям отечественной делегации пришлось отказаться от участия в очередном заседании ТКГ по вопросам Донбасса. Подробности скандала — в нашем материале.
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