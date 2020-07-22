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На Донбассе подросток расстрелял с ружья двух мужчин - СМИ

Парень открыл огонь из охотничьего ружья, пытаясь защитить своего отца

сегодня, 11:22
Автор:

Виолетта Комаровская
На Донбассе подросток расстрелял с ружья двух мужчин - СМИ

Фото: huntdown.info

Несовершеннолетний в Константиновке Донецкой области расстрелял двух мужчин. Один из них погиб на месте, второй был ранен и сейчас находится в больнице. Об этом сообщает "УНН", ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах. 

Выстрелы жители Константиновки услышали накануне вечером. По версии полицейских, к одному из местных жителей приехали товарищи из Краматорска. Они якобы пытались выбить у мужчины некий долг. Но неожиданно в конфликт вмешался 15-летний сын "должника". Парень схватил охотничье ружье отца и начал стрелять по обидчикам. 

В полицию позвонил сам отец. Он рассказал, что услышал два выстрела, выбежал на улицу и увидел неподалеку двоих знакомых, которые истекали кровью. В момент выстрелов, утверждает мужчина, его рядом  не было. 

Подросток - сейчас главный подозреваемый в деле об убийстве, которое открыли в полиции. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Харькове полицейские задержали вероятного сообщника луцкого террориста. Тот не отрицает, что помогал Максиму Плохому подготовиться к захвату автобуса. Напомним, что террорист около 12 часов держал в заложниках 13 человек. Вечером силовики взяли автобус штурмом


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