На Донбассе подросток расстрелял с ружья двух мужчин - СМИ

Фото: huntdown.info

Несовершеннолетний в Константиновке Донецкой области расстрелял двух мужчин. Один из них погиб на месте, второй был ранен и сейчас находится в больнице. Об этом сообщает "УНН", ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Выстрелы жители Константиновки услышали накануне вечером. По версии полицейских, к одному из местных жителей приехали товарищи из Краматорска. Они якобы пытались выбить у мужчины некий долг. Но неожиданно в конфликт вмешался 15-летний сын "должника". Парень схватил охотничье ружье отца и начал стрелять по обидчикам.

В полицию позвонил сам отец. Он рассказал, что услышал два выстрела, выбежал на улицу и увидел неподалеку двоих знакомых, которые истекали кровью. В момент выстрелов, утверждает мужчина, его рядом не было.

Подросток - сейчас главный подозреваемый в деле об убийстве, которое открыли в полиции.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Харькове полицейские задержали вероятного сообщника луцкого террориста. Тот не отрицает, что помогал Максиму Плохому подготовиться к захвату автобуса. Напомним, что террорист около 12 часов держал в заложниках 13 человек. Вечером силовики взяли автобус штурмом.

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