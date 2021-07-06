На Дальнем Востоке исчез российский самолет с 28 людьми на борту

Сегодня, 6 июля, исчез (предположительно разбился в море) российский самолет АН-26, который совершал полет из Петропавловск-Камчатского в городок Палана. На его борту находились 22 пассажира и 6 членов экипажа. Самолет пропустил плановую связь и исчез с радаров, сообщило местное министерство транспорта, передает издание "Блумберг".

Российский АН-26 потерпел крушение на Дальнем Востоке, фото из открытых источников

Ведется поисковая миссия и расследования. Специалисты полагают, что самолет мог уйти в море, так как Палана расположена берегу Охотского моря, а связь с экипажем была потеряна за десять километров до посадки воздушного судна в местном аэропорту. Несколько кораблей были направлены на поиски самолета, также еще один самолет и два вертолета были развернуты для отслеживания маршрута исчезнувшего АН-26. Официальной информации пока нет, но сообщениям местных СМИ самолет все еще ненайден.

Самолет эксплуатировался с 1982 года и принадлежал компании "Камчатское авиационное предприятие". Его директора уже сообщил информагенству "Интерфакс", что самолет был технически исправен. Возможной причиной крушения, по предварительным данным, могла стать ошибка пилотов ввиду плохих погодных условий.

В числе пассажиров пропавшего самолета находилась глава местного самоуправления в Палане Ольга Мохирева (Палана — административный центр национального автономного округа в составе Камчатского региона) и ряд местных чиновников.

Это уже не первое возможное авиакрушение данной авиакомпании по тому же маршруту. В 2012 году самолет АН-28, также летевший из Петропавловска-Камчатского в Палану и упал в гору. Погибли 10 из 14 человек, которые находились на борту. По сообщению агентства "ТАСС" у двух погибших пилотов был обнаружен алкоголь в крови.

В Украине же в прошлом году разбился свой АН-26 с военными курсантами на борту. Что послужило причиной крушения — в материале нашего издания.

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