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Главная Новости Общество происшествия Авиакатастрофа АН-26: правительственная комиссия озвучила причины трагедии
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Авиакатастрофа АН-26: правительственная комиссия озвучила причины трагедии

Комиссия озвучила основные причины и сопутствующие факторы, которые привели к трагедии

сегодня, 18:12
Автор:

Дмитрий Симоненко

Правительственная комиссия по расследованию авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом определила причины падения борта. Об этом во время правительственного заседания сообщил вице-премьер-министр Олег Уруский.

Авиакатастрофа АН-26: правительственная комиссия озвучила причины трагедии

Так, комиссией были озвучены основные причины падения АН-26, такие, как отсутствие контроля за полетами со стороны руководства учебного заведения и халатность в проведении полетов в вузе. Кроме этого, были названы недостаточная подготовка членов экипажа к особым ситуациям, взлеты конвейером – известно, что выполнялось 6 полетов подряд, отказ системы управления двигателя и нарушения плановой таблицы полетов.

Кроме этого, комиссия сделала вывод, что возникли еще 6 опасных факторов, которые привели к падению Ан-26. Среди них отказ системы ГРТ-24 и системы управления левого двигателя; экипаж не смог выровнять тягу обоих двигателей и выпустил закрылки при посадке борта; произошел несвоевременный перевод самолета на снижение; экипаж создал искусственную несимметричность тяги главной установки.


Ранее "Комментарии" сообщали о том, что 25 сентября потерпел крушение самолет АН-26, на борту которого находились 27 человек. Самолет, подведомственный Харьковскому Национальному Университету воздушных сил, выполнял учебные полеты. На месте погибло 26 человек, один курсант скончался от ожогов в больнице, еще одному удалось чудом спастись. 


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