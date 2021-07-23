На Буковине женщина на дорогом внедорожнике переехала 9-летнего мальчика (ВИДЕО 18+)

В Черновецкой области 51-летняя водитель, находясь за рулем дорого внедорожника, переехали маленького мальчика, который упал до того с велосипеда. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию отдела коммуникации полиции Черновецкой области.

Женщина была за рулем AUDI (фото: полиция Буковиы)

В сообщении правоохранителей говорится, что в городе Сторожинец женщина за рулем AUDI переехала маленького ребенка. Авария произошла еще 21 июля. Полицейские установили, что водитель наехал на 9-летнего мальчика после того, как он упал с велосипеда.

На место сразу прибыли медики, доставили ребенка в больницу, чтобы оказать медицинскую помощь.

Правоохранители уже открыли против горе-водительницы дело, поэтому сейчас решается будут ли внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Пока нет информации, в каком состоянии сейчас мальчик и была ли в нетрезвом состоянии водитель внедорожника.

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