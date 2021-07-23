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Главная Новости Общество происшествия На Буковине женщина на дорогом внедорожнике переехала 9-летнего мальчика (ВИДЕО 18+)
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На Буковине женщина на дорогом внедорожнике переехала 9-летнего мальчика (ВИДЕО 18+)

За рулем была 51-летняя местная жительница

сегодня, 19:28
Автор:

Лиля Воробьева

В Черновецкой области 51-летняя водитель, находясь за рулем дорого внедорожника, переехали маленького мальчика, который упал до того с велосипеда. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию отдела коммуникации полиции Черновецкой области.

На Буковине женщина на дорогом внедорожнике переехала 9-летнего мальчика (ВИДЕО 18+)

Женщина была за рулем AUDI (фото: полиция Буковиы)

В сообщении правоохранителей говорится, что в городе Сторожинец женщина за рулем AUDI переехала маленького ребенка. Авария произошла еще 21 июля. Полицейские установили, что водитель наехал на 9-летнего мальчика после того, как он упал с велосипеда.

На место сразу прибыли медики, доставили ребенка в больницу, чтобы оказать медицинскую помощь.

Правоохранители уже открыли против горе-водительницы дело, поэтому сейчас решается будут  ли внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Пока нет  информации, в каком состоянии сейчас мальчик и была ли  в нетрезвом состоянии водитель внедорожника.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что ветеринар из Черновцов прославился на весь мир своими певчими дуэтами с четвероногими пациентами. Ветеринар из города Черновцы прославился в Сети благодаря своему необычному дуэту с четвероногими пациентами. Человек спел с собакой прямо в клинике украинскую песню "Несет Галя воду" и стал настоящей звездой интернета. Ветеринар Валерий Допиряк имеет десятки тысяч просмотров и отметок "нравится" в социальных сетях, благодаря ролику, где он исполняет песню с таксой. Источник сообщает, что по словам врача, он не ожидал, что его видео настолько понравится пользователям и найдет популярность.




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Источник: https://cv.npu.gov.ua/news/dtp/na-storozhinechchini-policzejski-vstanovlyuyut-obstavini-dtp-v-yakij-postrazhala-malolitnya-ditina/
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