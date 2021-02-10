Песня "Несет Галя воду" зазвучала по-новому: ее исполнили ветеринар из Черновцов и пес (видео)

Ветеринар из города Черновцы прославился в Сети благодаря своим необычным дуэтом с четвероногими пациентами. Мужчина спел с собакой прямо в клинике украинскую песню "Несе Галя воду" и стал настоящей звездой интернета. Об этом рассказывают в ТСН.

Исполнение песни ветеринаром и таксой - фото из открытых источников

Ветеринар Валерий Допиряк имеет десятки тысяч просмотров и отметок "нравится" в социальных сетях благодаря ролику, где он исполняет песню с таксой. Источник сообщает, что по словам доктора, он не ожидал, что его видео настолько понравится пользователям и обретет популярность.

"Мне из Берлина звонил племянник мой и он говорит, что в Берлине показали на немецком языке этот ролик с собакой", — рассказывает черновицкий ветеринар.

Такса Фантик, который завоевал сердца пользователей соцсетей, в клинике имеет прозвище — оперный солист. Хозяева привозят своего питомца на репетиции, потому что уверены, что необычный дуэт должен существовать и дальше.

По словам ветеринара, он не так давно овладел искусством игры на аккордеоне, и репетируя в перерывах между работой, спел песню в присутствии своих пациентов. Он утверждает, что его четвероногим слушателям очень понравилось исполнение песни, что специалист принял решение превратить хобби в авторскую методику лечения.

Валерий утверждает, что лучше всего музыку удается чувствовать собакам, в особенности лайкам и таксам.





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