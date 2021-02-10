logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.02.2021

BTC/USD

45647.60

ETH/USD

1744.47

LTC/USD

180.40

НБУ 10.02.2021

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество юмор Песня "Несет Галя воду" зазвучала по-новому: ее исполнили ветеринар из Черновцов и пес (видео)
commentss НОВОСТИ Все новости

Песня "Несет Галя воду" зазвучала по-новому: ее исполнили ветеринар из Черновцов и пес (видео)

Музыкальные инструменты рядом с медицинскими лежат у мужчины еще со студенческих лет

сегодня, 14:17
Автор:

Елизавета Черных

Ветеринар из города Черновцы прославился в Сети благодаря своим необычным дуэтом с четвероногими пациентами. Мужчина спел с собакой прямо в клинике украинскую песню "Несе Галя воду" и стал настоящей звездой интернета. Об этом рассказывают в ТСН. 

Песня "Несет Галя воду" зазвучала по-новому: ее исполнили ветеринар из Черновцов и пес (видео)

Исполнение песни ветеринаром и таксой - фото из открытых источников

Ветеринар Валерий Допиряк имеет десятки тысяч просмотров и отметок "нравится" в социальных сетях благодаря ролику, где он исполняет песню с таксой. Источник сообщает, что по словам доктора, он не ожидал, что его видео настолько понравится пользователям и обретет популярность. 

"Мне из Берлина звонил племянник мой и он говорит, что в Берлине показали на немецком языке этот ролик с собакой", — рассказывает черновицкий ветеринар. 

Такса Фантик, который завоевал сердца пользователей соцсетей, в клинике имеет прозвище — оперный солист. Хозяева привозят своего питомца на репетиции, потому что уверены, что необычный дуэт должен существовать и дальше. 

По словам ветеринара, он не так давно овладел искусством игры на аккордеоне, и репетируя в перерывах между работой, спел песню в присутствии своих пациентов. Он утверждает, что его четвероногим слушателям очень понравилось исполнение песни, что специалист принял решение превратить хобби в авторскую методику лечения. 

Валерий утверждает, что лучше всего музыку удается чувствовать собакам, в особенности лайкам и таксам. 


Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что у всех есть любимые игрушки. Животные — не исключение, ведь когда вы идете на работу, игрушка — единственный друг, который спасает вашего любимца от скуки. Поэтому, предложили посмотреть забавные фотографии животных с их обожаемыми игрушками.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/ru/tsikavinki/veterinar-iz-chernovcov-proslavilsya-na-ves-mir-svoimi-pevchimi-duetami-s-chetveronogimi-pacientami-1723407.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ