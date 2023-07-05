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На борту батискафа знали о проблемах: «Титан» пытался всплыть перед взрывом

Погрузившийся на 4 тыс. метров батискаф «Титан» сбросил балласт и пытался всплыть перед взрывом.

сегодня, 16:06
Автор:
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Slava Kot
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На борту батискафа знали о проблемах: «Титан» пытался всплыть перед взрывом

Подлодка "Титан". Фото из открытых источников

По словам бывшего советника OceanGate Роба МакКаллума, субмарина "Титан" пыталась всплыть на поверхность непосредственно перед тем, как взорваться. Это значит, что люди на борту знали, что что-то идет не так. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Insider.


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МакКаллум сообщил, что подлодка "сбросила балласт". Это означает, что погружение было прервано, а корабль должен был всплыть на поверхность. Это произошло за мгновение до того, как "Титан" потерял связь с кораблем на поверхности океана.

Роб Маккаллум является вторым человеком, публично заявлявшим о том, что батискаф "Титан" пытался подняться на поверхность. Глубоководный эксперт Джеймс Кэмерон, снявший "Титаник" и погружавшийся в глубочайшую точку на Земле – бездну Челленджера, также заявил, что 24 июня он услышал от кого-то в сообществе о сбрасывании балласта "Титаном". Таким образом, находившиеся на борту "пытаются справиться с чрезвычайной ситуацией".

Рассказы Кэмерона и Маккаллума о ходе событий во время погружения свидетельствуют о том, что по крайней мере один человек на борту — по неизвестным причинам — ранее обнаружил, что что-то пошло не так, и решил прервать путешествие. Расследования трагедии еще продолжаются и окончательно неизвестно, знали ли пятеро пассажиров о надвигающейся опасности.

Напомним, что батискаф "Титан" должен был совершить погружение в обломки легендарного корабля "Титаник", находящиеся на глубине почти 5 тыс. метров. 18 июня, спустя почти два часа с момента погружения пропала связь с "Титаном". Вероятно, все пять членов экипажа погибли мгновенно в результате взрыва на глубине 4 тыс. метров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что идентифицированы все люди на борту батискафа, который должен был исследовать Титаник.

Также "Комментарии" писали о том, что стали известны последние моменты жизни экипажа.



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Источник: https://www.insider.com/former-oceangate-advisor-titanic-sub-tried-to-surface-before-imploding-2023-7
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