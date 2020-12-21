На балконе многоэтажки в Днепре обнаружили более 500 летучих мышей (фото)

Удивительную находку обнаружили в своей квартире жители города Днепр. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила о том, что чрезвычайники города изъяли с балкона одного из многоэтажных домов более 500 летучих мышей.

ФОТО: Из открытых источников

Жители квартиры обратились в службу с жалобами на шум, доносящийся с балкона, — под обшивкой для утепления были слышны звуки летучих мышей. Демонтировав обшивку, чрезвычайники обнаружили более полтысячи животных и поместили их в картонные коробки, чтобы те имели возможность дышать. По данным ведомства, сейчас летучие мыши в безопасности, они направлены в реабилитационный центр для рукокрылых Feldman Ecopark, который находится в городе Харьков.





Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что женщина из Китая поселила в своем доме почти 1 500 разных животных. Эта история началась еще 20 лет назад. Тогда женщина взяла домой бездомного щенка и дала ему кличку Венцзин. На тот момент Вэнь еще совсем не думала о том, что станет регулярно помогать уличным животным. Но уже на сегодняшний день в её доме проживает 1300 собак, а также 100 котов и четыре лошади.

Также "Комментарии" писали, что в Китае у летучих мышей нашли новые виды коронавируса. По словам китайских ученых, открытие было сделано на юго-западе Китая. Кроме того, вирусологи обращают внимание, что схожие штаммы Sars-CoV-2 были выявлены у животных и за пределами Китая, в частности, в странах Южной Азии. По их словам, вирус адаптировался сначала в организме представителей отряда рукокрылых. Следующим в цепи распространения Sars-CoV-2 мог стать панголин.





























Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!