В субботу утром на Авдеевском коксохимическом заводе произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар на Авдеевском коксохимическом заводе, фото ГСЧС

Возгорание возникло от перегретого кокса на конвейерной ленте. Площадь, которая была охвачена огнем достигала 350 кв. метров. К тушению силами ГСЧС привлекли 48 человек и 12 единиц техники. Пожар удалось потушить. Обошлось без жертв и пострадавших.

Возможные убытки от пожара устанавливаются. Завод продолжает свою работу.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что в городе Балаклея произошел масштабный пожар на открытой местности, огонь угрожал домам местных жителей и многоэтажки. Известно, что о возгорании сухостоя спасателям сообщили 6 октября, около 12:27. Пожар разгорелся на территории, находящейся на улице Центральной. Для ликвидации огня на место прибыли спасатели трех отделений. Также им помогали сотрудники отделения Балаклейского лесхоза и местные военнослужащие. Пока приехали пожарные, огонь быстро разгорелся и сухой камыш пылал на площади почти 5 гектаров. Рядом расположены жилые дома, трансформаторные подстанции и другие объекты, которые мог повредить пожар. Местные жители пишут в соцсети, что термометр показывал 45 градусов, а окна в домах просто трескались от температуры. Жители многоэтажек писали, что от горячие волны воздуха достигали их балконов. Огонь вплотную приблизился к домам местных жителей, как видно из видео. Люди напуганы и говорят, что скорее всего кто-то поджег камыш намеренно, нанеся вреда животным и ставя под угрозу людей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!