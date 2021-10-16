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На Авдеевском коксохимическом заводе произошел пожар

Возгорание возникло от перегретого кокса на конвейерной ленте

сегодня, 14:34
Автор:

Антон Рудак

В субботу утром на Авдеевском коксохимическом заводе произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На Авдеевском коксохимическом заводе произошел пожар

Пожар на Авдеевском коксохимическом заводе, фото ГСЧС

Возгорание возникло от перегретого кокса на конвейерной ленте. Площадь, которая была охвачена огнем достигала 350 кв. метров. К тушению силами ГСЧС привлекли 48 человек и 12 единиц техники. Пожар удалось потушить. Обошлось без жертв и пострадавших.

Возможные убытки от пожара устанавливаются. Завод продолжает свою работу.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что в городе Балаклея произошел масштабный пожар на открытой местности, огонь угрожал домам местных жителей и многоэтажки. Известно, что о возгорании сухостоя спасателям сообщили 6 октября, около 12:27. Пожар разгорелся на территории, находящейся на улице Центральной. Для ликвидации огня на место прибыли спасатели трех отделений. Также им помогали сотрудники отделения Балаклейского лесхоза и местные военнослужащие. Пока приехали пожарные, огонь быстро разгорелся и сухой камыш пылал на площади почти 5 гектаров. Рядом расположены жилые дома, трансформаторные подстанции и другие объекты, которые мог повредить пожар. Местные жители пишут в соцсети, что термометр показывал 45 градусов, а окна в домах просто трескались от температуры. Жители многоэтажек писали, что от горячие волны воздуха достигали их балконов. Огонь вплотную приблизился к домам местных жителей, как видно из видео. Люди напуганы и говорят, что скорее всего кто-то поджег камыш намеренно, нанеся вреда животным и ставя под угрозу людей.


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Источник: https://www.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/130166.html
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