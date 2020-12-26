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Главная Новости Общество происшествия На 99-м году жизни умер известный советский разведчик
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На 99-м году жизни умер известный советский разведчик

Джордж Блейк не дожил полтора года до столетия

сегодня, 12:30
Автор:

Владимир Лавский

В субботу, 26 декабря, скончался на 99-м году жизни легендарный советский разведчик, бывший офицер британской MI6 Джордж Блейк. Об этом сообщил РИА Новости руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов.

На 99-м году жизни умер известный советский разведчик

С 1965 года Блейк жил в России. По словам Сергея Иванова, разведчик искренне любил нашу страну и восхищался подвигом советского народа в Великой Отечественной войне.

Блейк, уроженец Роттердама, активно участвовал в нидерландском Сопротивлении и затем работал на Управление специальных операций. После Второй мировой войны он поступил на службу MI6 и вербовал агентов для британских спецслужб в Восточной Европе.

Во время работы в Сеуле пришел к коммунистическим убеждениям, после чего передал в СССР огромное количество информации о завербованных им в Восточной Европе агентах MI6. В 1959 году Блейка предал перешедший на сторону ЦРУ польский разведчик-перебежчик Михал Голеневский.

В 1961 году по решению закрытого суда Джорджа Блейка приговорили к 42 годам заключения – как говорилось в некоторых газетах, по одному году за каждого из погибших агентов. Осознавая, что у него нет никаких шансов выйти на свободу через обмен агентами, в 1965 году Блейк с помощью других заключенных бежал из тюрьмы Уормвуд-Скрабс.

Его тайно перевезли через Ла-Манш в тайнике в фургоне, затем доставили ночным паромом в Бельгию и дальше до границы Германской Демократической Республики, где Блейк в одиночку перешел на территорию ГДР. Затем Блейк был перевезен в СССР, где развелся со своей женой и начал новую жизнь. Ему было присвоено звание полковника внешней разведки.

Как ранее сообщали "Комментарии", умер известный советский актер, герой фильма "Собачье сердце". 


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Источник: https://smotrim.ru/article/2503910
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Обусуждения

Павел

сегодня, 12:40

Т.е. "пришел к коммунисьическим убеждениям",-это не предательство???Предавать могут только кацапов?Какие обидчивые "Шизопутёнок и Ко".Преступлениярф кацапский ресурс, мимикрирующий под украинский не описывает!

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