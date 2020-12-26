На 99-м году жизни умер известный советский разведчик

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Владимир Лавский
В субботу, 26 декабря, скончался на 99-м году жизни легендарный советский разведчик, бывший офицер британской MI6 Джордж Блейк. Об этом сообщил РИА Новости руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов.
С 1965 года Блейк жил в России. По словам Сергея Иванова, разведчик искренне любил нашу страну и восхищался подвигом советского народа в Великой Отечественной войне.
Блейк, уроженец Роттердама, активно участвовал в нидерландском Сопротивлении и затем работал на Управление специальных операций. После Второй мировой войны он поступил на службу MI6 и вербовал агентов для британских спецслужб в Восточной Европе.
Во время работы в Сеуле пришел к коммунистическим убеждениям, после чего передал в СССР огромное количество информации о завербованных им в Восточной Европе агентах MI6. В 1959 году Блейка предал перешедший на сторону ЦРУ польский разведчик-перебежчик Михал Голеневский.
В 1961 году по решению закрытого суда Джорджа Блейка приговорили к 42 годам заключения – как говорилось в некоторых газетах, по одному году за каждого из погибших агентов. Осознавая, что у него нет никаких шансов выйти на свободу через обмен агентами, в 1965 году Блейк с помощью других заключенных бежал из тюрьмы Уормвуд-Скрабс.
Его тайно перевезли через Ла-Манш в тайнике в фургоне, затем доставили ночным паромом в Бельгию и дальше до границы Германской Демократической Республики, где Блейк в одиночку перешел на территорию ГДР. Затем Блейк был перевезен в СССР, где развелся со своей женой и начал новую жизнь. Ему было присвоено звание полковника внешней разведки.
Как ранее сообщали "Комментарии", умер известный советский актер, герой фильма "Собачье сердце".
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Павел
сегодня, 12:40
Т.е. "пришел к коммунисьическим убеждениям",-это не предательство???Предавать могут только кацапов?Какие обидчивые "Шизопутёнок и Ко".Преступлениярф кацапский ресурс, мимикрирующий под украинский не описывает!