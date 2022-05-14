Мы стоим за Украину: азовец написал невесте, что они будут стоять до последнего

Украинские защитники продолжают сражаться и защищают "Азовсталь". Один из бойцов полка "Азов" Николай написал своей девушке, что они будут бороться до последнего, ведь они стоят за всю Украину.
Известно, что Николаю 24 года, шесть из которых он отдал службе в полку "Азов". Теперь он на "Азовстали". Его ждет невеста Оля, с которой Николай должен был пожениться этим летом.
"Мы стоим за Украину, за всех мертвых, живых и еще не родившихся, мы стоим за нашу общую свободу. Украина больше всего, Украина – это все мы, за это мы и стоим и будем стоять до последнего", — написал Николай невесте.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Украина договаривается об эвакуации тяжелораненых защитников из "Азовстали" . Наша страна в настоящее время проводит переговоры об эвакуации 38 тяжелораненых защитников с предприятия "Азовсталь". Об этом сообщает вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий нашей страны Ирина Верещук. Чиновник отмечает, что выполняя поручение Владимира Зеленского "мы ведем очень сложные переговоры по эвакуации тяжелораненых бойцов из Азовстали в обмен на пленных россиян". Ирина Верещук утверждает, что публичные комментарии, с которыми выступают некоторые политики, журналисты и общественные деятели, выражая свое мнение о содержании переговоров, дезинформируют и дезориентируют соотечественников. Кроме этого, они наносят вред самому процессу переговоров. По ее словам, переговоры ведутся только о 38 тяжелораненых (лежачих) бойцах. Представительница правительства отмечает, что не нужно "не пускаться в нереальные соображения и заявления — только реалистичность и трезвость мнений и действий даст результат".
Николай написал письмо своей невесте (фото из открытых источников)