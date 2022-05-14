Мы стоим за Украину: азовец написал невесте, что они будут стоять до последнего

Украинские защитники продолжают сражаться и защищают "Азовсталь". Один из бойцов полка "Азов" Николай написал своей девушке, что они будут бороться до последнего, ведь они стоят за всю Украину.

Известно, что Николаю 24 года, шесть из которых он отдал службе в полку "Азов". Теперь он на "Азовстали". Его ждет невеста Оля, с которой Николай должен был пожениться этим летом.