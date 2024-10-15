Мужчины нашли законный способ уехать за границу: возвращаются не все

В Украине идет военное положение и мобилизация, в рамках которых мужчинам мобилизационного возраста без соответствующих разрешений, запрещено пересекать государственную границу. Однако мужчины находят легальные способы уехать за границу, однако потом не возвращаются. Об этом рассказал министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий в ходе дискуссии "Украинская культура как один из главных инструментов нашей победы", сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию LB.



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По его словам, каждый 5-й деятель культуры из выезжающих за границу по разрешению от Минкульта не возвращается. Он отметил, что в течение последних лет должна быть создана база, согласно которой деятели культуры могли бы выезжать за границу, однако она не создана. “Мне ежедневно приходится рассматривать по 100 заявлений на выезд, большинству этих имен я не знаю, приходится тратить время на поиск информации. Также должен заметить, что из 5 выехавших 1 не возвращается", – сообщил глава министерства.

Также он рассказал об изменениях, которые необходимо принять для вступления в ЕС. Речь идет, среди прочего, о сохранении наследства. “Уже сейчас и ЮНЕСКО и ЕС имеют к нам немало претензий по защите нашего культурного наследия. Без выполнения директив ЮНЕСКО по защите культурного наследия не видеть нам ЕС”, — отметил министр.

Он также подчеркнул, что не поддерживает идею децентрализации и передачи на места вопросов, связанных с сохранением объектов наследия, с определением буферных зон и т.п.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, кому из мужчин разрешат выезд за границу.



