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Мужчины на коне и с топорами напали на работников ТЦК: суд вынес первые решения

Двое мужчин, которые на Буковине совершили нападение на работников ТЦК с топорами, получили меру пресечения по решению суда.

сегодня, 10:10
Автор:
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Slava Kot
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Мужчины, напавшие с топорами на работников ТЦК в Буковине, суд озвучил первое решение. Обоим мужчинам суд избрал меру пресечения – содержание под стражей. Также суд отказал в праве внести залог для обоих мужчин. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Укринформ".

Мужчины на коне и с топорами напали на работников ТЦК: суд вынес первые решения

Нападение мужчин с топорами на работников ТЦК. Фото из открытых источников

Отдел коммуникации полиции Черновицкой области сообщил о первых решениях в отношении мужчин, атаковавших работников ТЦК топорами.

"Что касается задержанных ранее мужчин, то по ходатайству следователей суд избрал меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога", — сообщили представители полиции.

В отношении инцидента на Буковине продолжается досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК Украины. Эта статья квалифицирует нарушение как хулиганство с применением оружия. Если вина мужчин будет доказана, то им грозит 7 лет лишения свободы. Однако в полиции не исключают, что инцидент с нападением на работников ТЦК могут квалифицировать по другим статьям Уголовного Кодекса.

Напомним, что в сеть попало видео, где мужчина на коне общается с представителями ТЦК, а затем замахивается на них топором. Вскоре на видео появляется авто, сбивающее одного сотрудника ТЦК. Далее на видео оба мужчины с топорами напали на работников ТЦК и избили стоявшую рядом машину.

В пресс-службе областного ТЦК сообщили, что пострадавшие сотрудники Территориально цента комплектования являются ограниченно пригодными и были переведены из боевых частей. В частности, один военный вернулся с фронта после ранения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во Львовской области будут судить двух работников ТЦК, которые пытали мужчин в военкомате.

Также "Комментарии" писали, что в ВСУ объяснили, почему люди с инвалидностью получают повестки от ТЦК.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3838238-colovikiv-aki-z-sokirami-napali-na-vijskovih-tck-na-bukovini-arestuvali-bez-prava-na-zastavu.html
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Обсуждения

Володимир

сегодня, 10:45

Фу...,бліна продажна судійска система.Мільйонери крадуть мільярди і їх відпускають.Судів,прокурорів,крадіїв... на гіляки...

Правдоруб

сегодня, 10:37

Мужики з сокирами ГЕРОЇ!!! ганьба суду відпустити героїв!!! а тцк, мвс крис на передову!!!


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