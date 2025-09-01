Мощное землетрясение в Афганистане: сотни погибших и тысячи раненых

Мощное землетрясение магнитудой 6,0 всколыхнуло восток Афганистана в ночь на понедельник, повлекшее за собой масштабные разрушения и сотни жертв. По официальным данным талибского правительства, по меньшей мере, 622 человека погибли и более 1500 получили ранения.

Землетрясение в Афганистане. Фото: AP

Эпицентр подземных толчков был зафиксирован в провинции Кунар, вблизи границы с Пакистаном, недалеко от города Джелалабад. Землетрясение произошло 31 августа в 23:47 по местному времени (22:17 по киевскому) на глубине около 14 км. Через 20 минут после основного удара произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,5, а впоследствии третье с силой 5,2 балла. Это значительно усложнило ситуацию для местных жителей и спасателей.

"К сожалению, сегодняшнее землетрясение повлекло за собой потери жизни и повреждение имущества в некоторых наших восточных провинциях", — заявил спикер правительства Талибана Забихулла Муджахид.

Он добавил, что на месте работают спасательные команды, а из соседних провинций направляются дополнительные подразделения для помощи пострадавшим.

Землетрясение в Афганистане полностью разрушало десятки сел, а некоторые населенные пункты были полностью уничтожены. Большинство домов в регионе построены из глины и камня, поэтому они не выдержали подземных толчков. Спасательные операции усложняет горный рельеф и ограниченные ресурсы. Чиновники предупреждают, что количество жертв может возрасти, поскольку многие районы остаются отрезанными от коммуникаций.





Землетрясение в Афганистане

К этому времени последнее мощное землетрясение в Афганистане произошло 7 октября 2023 с магнитудой 6,3 балла и сильными афтершоками. Правительство Талибана тогда заявило о по меньшей мере 4000 убитых, однако ООН сообщила, что число погибших составляет около 1500. Землетрясение в 2023 году считается самым смертоносным стихийным бедствием в Афганистане за последние годы.

