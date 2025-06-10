Молодой парень погиб через арахис после окончания учебы в колледже

Выпускник колледжа из Массачусетса Тимоти Говард умер от анафилактического шока после употребления продукта с арахисом. В США его история стала поводом для широкой кампании осведомленности о пищевых аллергиях, которые могут спровоцировать смерть.

Тимоти Говард. Фото из открытых источников

22-летний Тимоти Говард умер менее чем через неделю после того, как окончил колледж и отпраздновал это важное событие с семьей. 24 мая выпускник Университета Род-Айленда съел еду, которая имела в своем составе арахис.

Как рассказывают родители парня Тим и Петти Говарды, сын ночью разбудил их, сообщив, что не может дышать. Мужчина мгновенно ввел Тимоти Говарду лекарство и вызвал скорую, однако это не смогло остановить развитие анафилаксии. После острой аллергической реакции парень скончался.

"С тяжелым сердцем мы переживаем потерю нашего сына Тимми, умершего от тяжелой анафилактической реакции на арахис", — сообщила мать парня.

Друзья и коллеги Тимоти по университету положили начало онлайн-кампании "Give A Hand", которая предусматривает сбор средств на поддержку исследований и повышение осведомленности о пищевых аллергиях. За считанные дни инициатива достигла своей цели в 25 000 долларов. Все собранные средства направлены в ведущую организацию FARE, которая занимается образованием, исследованиями и поддержкой людей с пищевыми аллергиями.

"Давайте распространять информацию о пищевой аллергии и лечении анафилаксии", — говорится в сообщении на странице сбора, написанном друзьями Тимоти.

Пищевая анафилаксия остается одной из наиболее опасных форм аллергических реакций, которая может наступить даже после незначительного контакта с аллергеном. По данным FARE, в США около 11% взрослых имеют пищевые аллергии. Это означает, что 33 миллиона американцев в зоне риска.

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