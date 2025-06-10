Молодой парень погиб через арахис после окончания учебы в колледже

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Slava Kot
Выпускник колледжа из Массачусетса Тимоти Говард умер от анафилактического шока после употребления продукта с арахисом. В США его история стала поводом для широкой кампании осведомленности о пищевых аллергиях, которые могут спровоцировать смерть.
Тимоти Говард. Фото из открытых источников
22-летний Тимоти Говард умер менее чем через неделю после того, как окончил колледж и отпраздновал это важное событие с семьей. 24 мая выпускник Университета Род-Айленда съел еду, которая имела в своем составе арахис.
Как рассказывают родители парня Тим и Петти Говарды, сын ночью разбудил их, сообщив, что не может дышать. Мужчина мгновенно ввел Тимоти Говарду лекарство и вызвал скорую, однако это не смогло остановить развитие анафилаксии. После острой аллергической реакции парень скончался.
Друзья и коллеги Тимоти по университету положили начало онлайн-кампании "Give A Hand", которая предусматривает сбор средств на поддержку исследований и повышение осведомленности о пищевых аллергиях. За считанные дни инициатива достигла своей цели в 25 000 долларов. Все собранные средства направлены в ведущую организацию FARE, которая занимается образованием, исследованиями и поддержкой людей с пищевыми аллергиями.
Пищевая анафилаксия остается одной из наиболее опасных форм аллергических реакций, которая может наступить даже после незначительного контакта с аллергеном. По данным FARE, в США около 11% взрослых имеют пищевые аллергии. Это означает, что 33 миллиона американцев в зоне риска.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Италии две ложки популярного десерта убили 20-летнюю девушку.
Также "Комментарии" писали, что в Молдове скончался депутат от анафилактического шока после укуса осы.
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