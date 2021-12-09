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Молились, когда автобус заносило: на Буковине пассажиры рассказали, как ехали по скользким дорогам

Местные жители жалуются на не посыпанные дороги

сегодня, 22:35
Автор:

Лиля Воробьева
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На Буковине из-за зимних метелей и морозов автострады не только покрыты снегом, на асфальтовом покрытии образовалась так называемая ледовая корка. Поэтому путешествовать на автомобиле сейчас сложно и связано с риском для жизни. Об этом в социальных сетях сообщает сотрудница СМИ Анна Вакарчук.

Молились, когда автобус заносило: на Буковине пассажиры рассказали, как ехали по скользким дорогам

Журналистка рассказала о дорогах на Буковине (фото из открытых источников)

Она написала о том, как путешествовала по трассе во время непогоды, еще и пассажирам допекала гололедица.

По словам журналистки, когда есть хоть малейшие возможности в зимнюю метель не ехать куда-то в рабочих делах, лучше остаться дома. Она отметила, что была уже в разных "переплетах" в разные моменты своей жизни, но чтобы транспортное средство с пассажирами стихия разворачивала посреди дороги, а все путешественники вместе говорили молитву "Отче наш" — это наблюдала впервые. Благодарение Богу и их водителю, что все разрешилось благополучно.

Анна Вакарчук еще написала, что дорожное покрытие на местных автострадах не посыпано везде, где едут транспортные средства.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что мотоциклист на Буковине врезался в маршрутку, погибли два парня. Выезжавшие на место бедствия полицейские рассказали, что 20-летний водитель скоростного "железного коня" въехал в пассажирское авто Renault Master, за рулем которого был житель Хмельницкой области. Во время ДТП и погибли водитель и его на год меньший ровесник. Возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины. Работники следствия работают со свидетелями и проводят другие необходимые действия.


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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2988313394751014&id=100007171474860
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