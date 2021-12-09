Молились, когда автобус заносило: на Буковине пассажиры рассказали, как ехали по скользким дорогам

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Лиля Воробьева
На Буковине из-за зимних метелей и морозов автострады не только покрыты снегом, на асфальтовом покрытии образовалась так называемая ледовая корка. Поэтому путешествовать на автомобиле сейчас сложно и связано с риском для жизни. Об этом в социальных сетях сообщает сотрудница СМИ Анна Вакарчук.
Журналистка рассказала о дорогах на Буковине (фото из открытых источников)
Она написала о том, как путешествовала по трассе во время непогоды, еще и пассажирам допекала гололедица.
По словам журналистки, когда есть хоть малейшие возможности в зимнюю метель не ехать куда-то в рабочих делах, лучше остаться дома. Она отметила, что была уже в разных "переплетах" в разные моменты своей жизни, но чтобы транспортное средство с пассажирами стихия разворачивала посреди дороги, а все путешественники вместе говорили молитву "Отче наш" — это наблюдала впервые. Благодарение Богу и их водителю, что все разрешилось благополучно.
Анна Вакарчук еще написала, что дорожное покрытие на местных автострадах не посыпано везде, где едут транспортные средства.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что
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