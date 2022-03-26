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Много дыма: по Львову снова нанесен ракетный удар (ВИДЕО)

Мэр Львова Андрей Садовой рассказал, что российские войска снова нанесли ракетный удар по городу: что известно

сегодня, 17:25 comments3811
Автор:

Светлана Шкурупий
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Сегодня, 26 марта, российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Львову. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Андрей Садовой.

Много дыма: по Львову снова нанесен ракетный удар (ВИДЕО)

Россия нанесла по Львову ракетный удар (фото из открытых источников)

"Прилетело по Львову. Ждем информацию от Военной администрации" — говорится в тексте.

Садовой призвал горожан оставаться в укрытиях до полного отбоя воздушной тревоги.

Информацию об ракетном обстреле окрестностей Львова также подтвердил на своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко. Он отметил, что сейчас там много дыма, но призвал горожан не паниковать.

На Telegram-канале PRO Ukraine, ссылаясь на военную администрацию Львовской области, рассказали, что в 16.30 было три мощных взрыва возле Львова со стороны Кривчицы. Также в паблике опубликовали два видео, на одном показан большой столб белого дыма, а на втором, как в небе над Львовом летят вражеские ракеты.

Напомним, 18 марта, российские военнослужащие ракетными ударами накрыли район Львовского аэропорта. Мэр города Андрей Садовой отметил, что не может назвать точный адрес, куда попал снаряд, но сам аэропорт пока не пострадал.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что под Львовом противник совершил авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности (Яворовский военный полигон). По предварительным данным, по объекту было выпущено 8 ракет.

Читай также, что за месяц войны Российская Федерация выпустила более 1,2 тысячи ракет по украинским городам. В Пентагоне отметили, что на вооружении России крылатых ракет воздушного базирования меньше, однако не исключается, что в стране могут быть и запасы вооружения.


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