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Митинг ФЛП под парламентом: скольких митингующих задержали и что говорят в полиции

Известно сколько уголовных производств открыли в Нацполиции из-за стычек на Грушевского

сегодня, 12:03
Автор:

Козлова Альбіна
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Во вторник, 25 января, было задержано несколько десятков участников митинга, проходившего под стенами Верховной Рады. Об этом сообщают в Главном управлении Национальной полиции в Киеве.

Митинг ФЛП под парламентом: скольких митингующих задержали и что говорят в полиции

Под парламентом продолжаются стычки с полицией, фото Facebook/Volodymyr Shvab

Всего по фактам правонарушений открыто три уголовных производства по части 4 статьи 296 (хулиганство), части 2 статьи 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и части 1 статьи 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Сообщается, что общее количество задержанных митингующих — 63 человека. Среди которых 38 человек имеют ФЛП, пять человек закрыли ФЛП ранее. 20 задержанных не являются бизнесменами. Задержанные были отпущены после получения их анкетных данных. О составлении админпротоколов информации нет.

Следователи выясняют все обстоятельства совершения вышеупомянутых правонарушений. По результатам расследования в рамках производств гражданам будет объявлено о подозрении. Действия задержанных будут квалифицированы позже.

По информации пресс-службы, митингующие толкали правоохранителей, применили слезоточивый газ, а также зажигали файеры и дымовые шашки. Протестующие бросали в полицейских камни и другие предметы. Поскольку на словесные требования активисты не реагировали и не прекращали агрессивные действия, полицейские оттеснили присутствующих на акции протеста и провели задержания.

Известно, что травмы разной степени тяжести получили 18 полицейских и трое митингующих. Одна из протестующих получила переломы предплечья и трех ребер. У полицейских диагностированы переломы, закрытая черепно-мозговая травма, химические ожоги глаз.

Информацию об убийстве участника акции опровергли. Мужчина потерял сознание во время беспорядка, ему была оказана медицинская помощь.

Как сообщал портал "Комментарии", 25 января между митингующими и полицейскими состоялись стычки под Верховной Радой.


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Источник: https://kyiv.npu.gov.ua/news/Informacziya/sutichki-bilya-verxovnoji-radi-ukrajini-policziya-provodit-slidchi-diji-u-ramkax-trox-kriminalnix-provadzhen/
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