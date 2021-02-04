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Минус четыре колеса: на трассе Харьков-Киев образовались огромные ямы (фото)

Возможной причиной этого могли стать погодные условия

сегодня, 16:07
Автор:

Елизавета Черных

На трассе Харьков-Киев, неподалеку от села Коротич, в буквальном смысле "сошел" асфальт. Об этом свидетельствуют фотографии, которые опубликовал Telegram-канал "Это Харьков — здесь ****", передает ТСН. 

Минус четыре колеса: на трассе Харьков-Киев образовались огромные ямы (фото)

Трасса Харьков-Киев - фото из открытых источников

В издании сообщают, что вероятной возможной причиной образованных огромных ям на дорогах могли стать погодные условия. Таким образом проехать без проблем на определенном участке дороги практически невозможно. 

Минус четыре колеса: на трассе Харьков-Киев образовались огромные ямы (фото) - фото 2

"Вместе со снегом сошел и асфальт. За 15 минут минус 4 колеса. У всех проезжающих машин погнуты диски. Каждый водитель попал на ремонт от 1200 грн (20% среднестатистической зарплаты)", — сказано в сообщении. 

Минус четыре колеса: на трассе Харьков-Киев образовались огромные ямы (фото) - фото 3

Напомним, что ранее стало известно, что в 2021 году "Укравтодор" планирует реализовать масштабный проект, построив огромную магистраль, которая соединит Львовскую и Луганскую области. Протяженность трассы М-30 Стрый – Изварино составит 1392,3 километра. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы "Укравтодора".

По словам главы компании Александра Кубракова, после запуска трассы М-30, ожидается увеличение трафика на данном направлении минимум в полтора раза. На конец 2020 года было отремонтировано 580 километров будущего маршрута магистрали, в 2021 году планируют восстановить еще 750 километров.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему во время пандемии в стране ремонтировали дороги. Глава государства рассказал, что в Украине инфраструктура находилась в ужасном состоянии, а дорог не было. Об этом гарант сказал в интервью The New York Times.





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Источник: https://tsn.ua/ru/auto/news/ukrayina/za-15-minut-minus-chetyre-kolesa-na-trasse-harkov-kiev-obrazovalis-ogromnye-yamy-1719757.html
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