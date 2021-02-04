Минус четыре колеса: на трассе Харьков-Киев образовались огромные ямы (фото)

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Елизавета Черных
На трассе Харьков-Киев, неподалеку от села Коротич, в буквальном смысле "сошел" асфальт. Об этом свидетельствуют фотографии, которые опубликовал Telegram-канал "Это Харьков — здесь ****", передает ТСН.
Трасса Харьков-Киев - фото из открытых источников
В издании сообщают, что вероятной возможной причиной образованных огромных ям на дорогах могли стать погодные условия. Таким образом проехать без проблем на определенном участке дороги практически невозможно.
Напомним, что ранее стало известно, что в 2021 году "Укравтодор" планирует реализовать масштабный проект, построив огромную магистраль, которая соединит Львовскую и Луганскую области. Протяженность трассы М-30 Стрый – Изварино составит 1392,3 километра. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы "Укравтодора".
По словам главы компании Александра Кубракова, после запуска трассы М-30, ожидается увеличение трафика на данном направлении минимум в полтора раза. На конец 2020 года было отремонтировано 580 километров будущего маршрута магистрали, в 2021 году планируют восстановить еще 750 километров.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему во время пандемии в стране ремонтировали дороги. Глава государства рассказал, что в Украине инфраструктура находилась в ужасном состоянии, а дорог не было. Об этом гарант сказал в интервью The New York Times.
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