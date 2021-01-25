В Украине построят гигантскую трассу длиной 1392 километра (Фото)

В 2021 году "Укравтодор" планирует реализовать масштабный проект, построив огромную магистраль, которая соединит Львовскую и Луганскую области. Протяженность трассы М-30 Стрый – Изварино составит 1392,3 километра. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы "Укравтодора".

Трасса. Фото: Политические известия

В компании планируют соединить в одну трассу две дороги международного значения Стрый – Знаменка и Знаменка – Изварино.

По словам главы "Укравтодора" Александра Кубракова, полное завершения обновления маршрута от Стрыя до Покровска планируется на 24 декабря 2021 года.

В этом году основной упор будет сделан на трассу М-04 (Знаменка – Луганск – Изварино), которая считается худшей дорогой международного значения в Украине.

По словам Кубракова, после запуска трассы М-30, ожидается увеличение трафика на данном направлении минимум в полтора раза. На конец 2020 года было отремонтировано 580 километров будущего маршрута магистрали, в 2021 году планируют восстановить еще 750 километров.

Советник Кубракова Юрий Голик отметил, что это будет самая длинная транспортная магистраль Украины, даже несмотря на то, что часть её находится на временно оккупированной территории.

Голик подчеркнул, что амбициозной целью дорожников является открытие трассы к круглой дате – 30 годовщине Независимости Украины, которую страна отметит 24 августа 2021 года.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Кабмин вводит в Украине платные дороги и устанавливает оплату проезда.

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