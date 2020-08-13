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Минобороны готовит масштабные военные учения в Херсонской области

Подготовка молодых бойцов под координированием Минобороны будут проходить десять дней

13 августа 2020, 22:43
Автор:

Екатерина Белоброва
Минобороны готовит масштабные военные учения в Херсонской области

В Херсонской области с 17 по 26 сентября будут проходить учения по программе "Объединенные усилия – 2020" с подразделениями территориальной обороны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны на своей странице в Facebook.

Отмечается, что по данному поводу  недавно состоялось координационное совещание относительно учений с участием военных и руководителей Херсонской области, ответственных за территориальную оборону области.

"Во время совещания, в частности, речь шла о взаимодействии между силовиками, логистическом обеспечении, планировании и отработке различных сценариев", - указано в сообщении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о возможности полномасштабной войны с Россией, если ее войска выполнят приказ о вторжении в Херсонскую область. 

"По нашим данным, враг пока никакого наступательного удара не подготовил. Основные подразделения находятся в пунктах постоянной дислокации, а вдоль админграницы между Автономной республикой и Херсонской областью мы видим только небольшое количество подразделений и сейчас они лишь наблюдают за военными с нашей стороны", - рассказал в начале минувшего месяца командующий Объединенных сил. 


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