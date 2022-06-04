Министр МВД рассказал, сколько времени потребуется на разминирование Украины

В Министерстве внутренних дел Украины рассказали о том, сколько времени потребуется на разминирование территории, которая была заминирована и загрязнена неразорванными боеприпасами в следствии вторжения рф. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВД Украины.

Денис Монастирский. Фото с сайта МВД

Так, по словам министра МВД Дениса Монастырского, в настоящий момент заминировано и загрязнено неразорванными снарядами около 300 тысяч квадратных километров украинских земель.

"Это половина территории Украины. На разминирование в таких масштабах потребуется 5-7, а то и 10 лет", — Денис Монастырский.

Отмечается, что с начала войны пиротехники ГСЧС уже обезвредили около 130 тысяч боеприпасов. Очищено около 30 тысяч квадратных километров.

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