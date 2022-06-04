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Министр МВД рассказал, сколько времени потребуется на разминирование Украины

Пиротехники ГСЧС уже обезвредили около 130 тысяч боеприпасов

сегодня, 21:02
Автор:

Денис
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В Министерстве внутренних дел Украины рассказали о том, сколько времени потребуется на разминирование территории, которая была заминирована и загрязнена неразорванными боеприпасами в следствии вторжения рф. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВД Украины. 

Министр МВД рассказал, сколько времени потребуется на разминирование Украины

Денис Монастирский. Фото с сайта МВД

Так, по словам министра МВД Дениса Монастырского, в настоящий момент заминировано и загрязнено неразорванными снарядами около 300 тысяч квадратных километров украинских земель. 

"Это половина территории Украины. На разминирование в таких масштабах потребуется 5-7, а то и 10 лет", — Денис Монастырский.

Отмечается, что с начала войны пиротехники ГСЧС уже обезвредили около 130 тысяч боеприпасов. Очищено около 30 тысяч квадратных километров. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Запорожской области ВСУ уничтожили два российских склада боеприпасов и грузовик с боекомплектом. ВСУ дают достойный отпор противнику. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Сайт "Комментарии" информировали о том, что Зеленский пригласил города США к участию в украинском амбициозном проекте. Президент обратился к мэрам американских городов. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

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Источник: https://t.me/mvs_ukraine/13591
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