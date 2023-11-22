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Минирование территорий у границы с Венгрией: объяснение пограничной службы

ГПСУ заявили о фейке по минированию границы вблизи Венгрии.

сегодня, 16:45
Автор:
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Slava Kot
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В сети распространилось видео, где мужчина, назвавший себя военнослужащим, заявил, что якобы получил приказ от руководства заминировать украинско-венгерскую границу. На это отреагировала Государственная пограничная служба Украины и опровергла подобную информацию.

Минирование территорий у границы с Венгрией: объяснение пограничной службы

ГПСУ заявили о новом фейке. Фото из открытых источников

Государственная пограничная служба Украины совместно с Центром противодействия дезинформации опровергли фейк по минированию границы вблизи Венгрии.


На видео, которое массово распространяется в социальных сетях мужчина в военной форме с закрытым лицом назвал себя военным ВСУ и рассказал о приказе заминировать приграничную территорию. На различных интернет-ресурсах и соцсетях указывалось, что такая мера избрана для остановки венгерских войск или нарушителей, пытающихся незаконно пересечь границу.

"Информация о минировании границы с Венгрией не соответствует действительности и является фейком. ГПСУ просит не распространять ложные сообщения и сознательно анализировать информацию", — сообщила пограничная служба Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сделал предупреждение для военных. По его словам, такие действия военнослужащих станут очень большой ошибкой и могут навредить единству нации во время войны против России.

Также "Комментарии" писали, что тысячи украинских беженцев могут стать бездомными в Великобритании. Согласно отчету Красного Креста, более 6 тыс. семей из Украины потеряют крышу над головой до конца марта 2024 года. Таким образом, украинские беженцы имеют в четыре раза более высокие риски стать бездомным, чем британцы.



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Источник: https://t.me/DPSUkr/16345
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