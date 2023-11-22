Минирование территорий у границы с Венгрией: объяснение пограничной службы

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Slava Kot
В сети распространилось видео, где мужчина, назвавший себя военнослужащим, заявил, что якобы получил приказ от руководства заминировать украинско-венгерскую границу. На это отреагировала Государственная пограничная служба Украины и опровергла подобную информацию.
ГПСУ заявили о новом фейке. Фото из открытых источников
Государственная пограничная служба Украины совместно с Центром противодействия дезинформации опровергли фейк по минированию границы вблизи Венгрии.
На видео, которое массово распространяется в социальных сетях мужчина в военной форме с закрытым лицом назвал себя военным ВСУ и рассказал о приказе заминировать приграничную территорию. На различных интернет-ресурсах и соцсетях указывалось, что такая мера избрана для остановки венгерских войск или нарушителей, пытающихся незаконно пересечь границу.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сделал предупреждение для военных. По его словам, такие действия военнослужащих станут очень большой ошибкой и могут навредить единству нации во время войны против России.
Также "Комментарии" писали, что тысячи украинских беженцев могут стать бездомными в Великобритании. Согласно отчету Красного Креста, более 6 тыс. семей из Украины потеряют крышу над головой до конца марта 2024 года. Таким образом, украинские беженцы имеют в четыре раза более высокие риски стать бездомным, чем британцы.
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