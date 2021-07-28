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Главная Новости Общество происшествия Минирование ЧАЭС: на почту предприятия пришло анонимное письмо (ФОТО)
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Минирование ЧАЭС: на почту предприятия пришло анонимное письмо (ФОТО)

Был объявлен режим аварийной готовности

сегодня, 16:50
Автор:

Мокрик Анастасия

28 июля на почту государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС" пришло анонимное письмо с сообщением о минировании промышленной площадки. Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на пресс-службу предприятия.

Минирование ЧАЭС: на почту предприятия пришло анонимное письмо (ФОТО)

Минирование ЧАЭС - фото: из открытых источников

По информации источника, отправитель заявил, что на том месте была заложена взрывчатка. В связи с этим контрольно-пропускной пункт Чернобыльской зоны временно был закрыт, пока указанное в письме место проверяли на наличие взрывчатого устройства. Там же сообщается, что на станции была объявлена аварийная готовность. 

После получения письма на почту, был создан оперативный штаб, который занялся его проверкой. Были соблюдены все меры безопасности и защиты персонала. Выполнены были также мероприятия по предотвращению террористической угрозы. 

Минирование ЧАЭС: на почту предприятия пришло анонимное письмо (ФОТО) - фото 2

Член общественного совета Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко отметил, что зачастую такие письма — это шутки сталкеров, что часто посещают Чернобыльскую зону. Возможно, таким образом они пытаются выразить свой протест, касаемо недавно введенными изменениями законодательства за нелегальное посещение зоны отчуждения. 

В связи с закрытием КПП и проводимыми проверками на наличие взрывчатки, туристы не могли долгое время покинуть Чернобыльскую зону, ожидая, пока специалисты не сообщили об окончании операции и возможности безопасного передвижения. 

В 15:20 было сообщено о том, что режим аварийной готовности снят. Специалисты не нашли взрывчатого устройства на территории, что указал в письме аноним. 

Минирование ЧАЭС: на почту предприятия пришло анонимное письмо (ФОТО) - фото 3

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, что ученые случайно наткнулись на необычную находку в Чернобыле, а также о том, что Зеленский рассказал, что будет с водными ресурсами и Чернобылем.


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Источник: https://chnpp.gov.ua/ua/infotsentr/novyny/5923-povidomlennya-pro-vibukhovij-pristrij-3?fbclid=IwAR2QqdDlNYuQgW2sN-pgzaqPPt2nkzDzZXdxb0qTbhZyf5qr9oUCkaJ6h1g
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