Международную организацию «Врачи без границ» просят помочь провести эвакуацию защитников Мариуполя

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Лиля Воробьева
Минреинтеграции обратилось в международную организацию "Врачи без границ" с просьбой помочь провести эвакуацию защитников Мариуполя. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию нардепа Михаила Радуцкого.
Эвакуация из "Азовстали" (фото из открытых источников)
Оккупанты не позволяют вывозить раненых защитников города из металлургического комбината "Азовсталь".
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