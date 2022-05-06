Международную организацию «Врачи без границ» просят помочь провести эвакуацию защитников Мариуполя

Минреинтеграции обратилось в международную организацию "Врачи без границ" с просьбой помочь провести эвакуацию защитников Мариуполя. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию нардепа Михаила Радуцкого.

Эвакуация из "Азовстали" (фото из открытых источников)

Оккупанты не позволяют вывозить раненых защитников города из металлургического комбината "Азовсталь".

"Самой горячей точкой войны остается Мариуполь. Враг штурмует территорию металлургического комбината "Азовсталь", где вместе с украинскими защитниками находятся гражданские. Через гуманитарный коридор через посредство ООН и международный комитет "Красного креста" удалось организовать эвакуацию более ста мирных граждан, находившихся в бомбоубежищах комбината. Сейчас они в безопасности, на украинской територии. Но раненых военных кафиры вывозить не позволяют. В условиях постоянных обстрелов, недостатка пищи, питьевой воды, медикаментов наши герои продолжают борьбу. Они не бросают оружие и не идут сдаваться. Среди них немало раненых, нуждающихся в неотложной медицинской помощи. ,- говорится в сообщении политика.

Со страной-агрессором договориться об эвакуации раненых не удается.

"Минреинтеграции обратилось к главе миссии международной медицинской организации "Врачи без границ" Мишеля-Оливье Лашарите с просьбой сформировать миссию для эвакуации защитников Мариуполя. Как председатель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации поддержал обращение спасти наших героев", — отметил Радуцкий. Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что сколько еще людей спасли из "Азовстали" и Мариуполя

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!