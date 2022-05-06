logo

BTC/USD

35948.74

ETH/USD

2692.72

LTC/USD

96.09

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

33.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Международную организацию «Врачи без границ» просят помочь провести эвакуацию защитников Мариуполя
commentss НОВОСТИ Все новости

Международную организацию «Врачи без границ» просят помочь провести эвакуацию защитников Мариуполя

Оккупанты не позволяют вывозить раненых защитников города из металлургического комбината «Азовсталь»

6 мая 2022, 22:59
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Минреинтеграции обратилось в международную организацию "Врачи без границ" с просьбой помочь провести эвакуацию защитников Мариуполя. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию нардепа Михаила Радуцкого.

Международную организацию «Врачи без границ» просят помочь провести эвакуацию защитников Мариуполя

Эвакуация из "Азовстали" (фото из открытых источников)

Оккупанты не позволяют вывозить раненых защитников города из металлургического комбината "Азовсталь".

"Самой горячей точкой войны остается Мариуполь. Враг штурмует территорию металлургического комбината "Азовсталь", где вместе с украинскими защитниками находятся гражданские. Через гуманитарный коридор через посредство ООН и международный комитет "Красного креста" удалось организовать эвакуацию более ста мирных граждан, находившихся в бомбоубежищах комбината. Сейчас они в безопасности, на украинской територии. Но раненых военных кафиры вывозить не позволяют. В условиях постоянных обстрелов, недостатка пищи, питьевой воды, медикаментов наши герои продолжают борьбу.  Они не бросают оружие и не идут сдаваться. Среди них немало раненых, нуждающихся в неотложной медицинской помощи. ,- говорится в сообщении политика.
Со страной-агрессором договориться об эвакуации раненых не удается.
"Минреинтеграции обратилось к главе миссии международной медицинской организации "Врачи без границ" Мишеля-Оливье Лашарите с просьбой сформировать миссию для эвакуации защитников Мариуполя. Как председатель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации поддержал обращение спасти наших героев", — отметил Радуцкий.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что сколько еще людей спасли из "Азовстали" и Мариуполя.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/radutskyy/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!