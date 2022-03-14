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Мэру Николаева оккупанты направили сообщение с предложением сдать город (ФОТО)

Мэр Николаева Александр Сенкевич получил сообщение от оккупантов с призывом сдать город

сегодня, 21:25 comments1112
Автор:

Лиля Воробьева
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Городскому голове Николаева Александру Сенкевичу пришло сообщение от агрессоров с предложением "не доводить город до гуманитарной катастрофы". Отвечая врагам, Сенкевич напомнил захватчикам, где теперь находится их русский военный корабль. Об этом чиновник написал в Телеграмме.

Мэру Николаева оккупанты направили сообщение с предложением сдать город (ФОТО)

Александр Сенкевич (фото из открытых источников)

Сенкевич сообщил, что захватчики предлагают мэру Николаева не разрешать националистам прикрываться им и обсудить с ними гарантии безопасности.

"Александр Федорович, не доводите до гуманитарной катастрофы, подумайте о своих гражданах и семьях! Для обсуждения гарантий безопасности обращаться в Телеграмм", — было отмечено в тексте захватчиков.

Они также обращают внимание украинского чиновника на ситуацию в городе и предупреждают, что от его действий зависит его будущее.

Отвечая им, николаевский мэр выразил просьбу упомянуть, где находится русский корабль.

"Здравствуйте. Вы не подскажете, где сейчас находится российский корабль? Если захотите сдать технику и заработать денег, пишите. Я все организую", — ответил чиновник.

Мэру Николаева оккупанты направили сообщение с предложением сдать город (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что оккупанты из "Градов" и "Ураганов" начали обстреливать Николаев. Российские захватчики снова стреляют по украинским городам. Они стреляют, как правило, по домам обычных людей, уничтожают объекты гражданской инфраструктуры. На днях они обстреляли город Житомир. Как результат, был разрушен жилой дом, нанесены повреждения по помещению, в котором находилась котельная. Сейчас захватчики начали бомбить территорию Николаева. Российские оккупанты обстреливают николаевцев из "Градов" и "Ураганов".


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Источник: https://t.me/senkevichonline/471
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