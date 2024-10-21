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Медведица напала на грибника: на место инцидента отправили спасателей на вертолете

Грибник стал жертвой медведя, который напал на мужчину.

сегодня, 00:15
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Slava Kot

В Словакии во время сбора грибов недалеко от села Каньянка на 66-летнего мужчину напала медведица с медвежатами. Словацкие СМИ сообщают, что раненый был доставлен в больницу с ранениями рук и ног, а полиция предупредила об опасности диких животных в этом регионе.

Медведица напала на грибника: на место инцидента отправили спасателей на вертолете

Медведица напала на грибника. Фото из открытых источников

По информации спасательной службы, мужчина после нападения смог убежать от агрессивного животного и самостоятельно вызвал помощь. Пострадавший получил укусы, нуждавшиеся в немедленном вмешательстве медиков. Кроме того, из-за сложного доступа к месту инцидента спасатели привлекли вертолет для быстрой эвакуации потерпевшего. К моменту прибытия спасательной бригады грибник был в сознании.

"У мужчины были многочисленные раны после укусов на нижних и верхних конечностях. После оказания немедленной медицинской помощи пациента переместили в автомобиль, а впоследствии его в стабилизированном состоянии и сопровождении врача, перевезли в больницу в Бойнице", — сообщает спасательная служба.

Место нападения на человека тщательно проверили представители полиции и спасательной службы. Власти оперативно предупредили жителей близлежащих населенных пунктов об опасности. Местным жителям рекомендуют избегать этого района, поскольку медведи могут находиться вблизи жилых домов.

К месту происшествия была направлена специальная группа по оценке риска. Специалисты определят, насколько медведица представляет угрозу для людей и других животных в этом районе. В зависимости от результатов анализа могут быть приняты решения по отлову или отстрелу медведицы, чтобы обеспечить безопасность местных жителей.

В мае недалеко от нападения медведя произошел подобный инцидент. Тогда медведица напала на 57-летнего мужчину, которому удалось от нее убежать, несмотря на ранения рук и головы. Кроме того, в начале октября в Словакии произошло нападение медведя на грибника, которое закончилось трагически.

Также "Комментарии" писали, что на территории одного из национальных парков Украины нашли тело мужчины, которого медведь убил.



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Источник: https://www.facebook.com/share/p/BpN3VQrKWHHzWiw4/
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