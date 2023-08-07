Медведь убежал из клетки пассажирского самолета в аэропорту Дубая

4 августа пассажиры самолета от авиакомпании Iraqi Airways вынуждены были задержаться в местном аэропорту из-за медведя, вылезшего из своего ящика в грузовом отсеке. На опубликованном ролике капитан самолета извиняется перед пассажирами за задержку.



В аэропорту Дубая сбежал из клетки медведь. Фото из открытых источников

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Рейс должен был вылететь из ОАЭ в Ирак, однако был задержан из-за необычного инцидента. Авиакомпания Iraqy Airways заявила, что не виновата в бегстве животного, и что экипаж самолета сотрудничал с властями Объединенных Арабских Эмиратов, которые направили специалистов, чтобы успокоить медведя и снять его с самолета. Рейс в одном из самых больших аэропортов мира был задержан на час.

Iraqy Airways сообщила, что все процедуры транспортировки медведя были соблюдены и проводились в соответствии со стандартами Международной ассоциации воздушного транспорта. Премьер-министр Ирака приказал провести расследование того, как медведь вылез из своего ящика.

Представитель Iraqi Airways подтвердил, что медведя транспортировали в столицу Ирака. Однако отказался раскрыть личность владельца животного. Содержание хищных животных как домашних любимцев в Ираке стало популярным явлением среди местных состоятельных людей.

Иракские власти пытаются изменить это и обеспечить соблюдение законов о защите диких животных. Ранее полиция Багдада призвала, чтобы иракцы сообщали о случаях побега диких животных на улице или о случаях связанных с приготовлением экзотических животных как блюд в некоторых ресторанах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что таможенник заметил необычное поведение пассажира в аэропорту. Он не ожидал найти такой багаж.

Также "Комментарии" писали, что из-за выходки 60-летней пенсионерки из Украины пришлось эвакуировать пассажиров и персонал польского аэропорта.