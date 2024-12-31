Медитация как способ сокращения срока заключения: в Верховной Раде инициируют новый законопроект

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Сергей Гривко из Черниговщины зарегистрировал законопроект, предлагающий сокращать срок наказания осужденным на один месяц при условии, что они в течение года пройдут 450 часов медитации. Информацию об этом нардеп обнародовал на своей странице в Facebook.

Верховная Рада. Фото: pravda.com.ua

По словам Гривко, медитация поможет осужденным развить навыки самоконтроля, будет способствовать исправлению и социальной адаптации. Он также подчеркнул, что администрации исправительных учреждений должны создать надлежащие условия для организации медитативных практик.

Законопроект предусматривает следующие изменения:

1. Сокращение расходов из государственного бюджета на содержание заключенных, что может уменьшить расходы до 200 миллионов гривен в год.

2. Предоставление осужденным возможности для личностного развития, улучшения их жизни и исправления.

3. Мотивация осужденных к медитациям, что поможет формировать у них готовность к правопослушному поведению.

4. Содействие реформированию пенитенциарной системы в Украине, приближая ее к европейским стандартам гуманности.

Как отмечено в пояснительной записке к законопроекту, идея применения медитации для исправления осужденных была подтверждена учеными и экспертами из Индии, США и других стран на основе практического опыта.

В комментарии Общественному Гривко уточнил, что в настоящее время законопроект не указывает конкретные статьи Уголовного кодекса Украины, по которым осужденные смогут сократить срок наказания благодаря медитациям. Эти детали могут быть определены в будущем по результатам обсуждения или соответствующих решений профильного министерства.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Верховная Рада Украины рассматривает законопроект, который может значительно усложнить работу журналистов-расследователей и разоблачителей коррупции. Документ предусматривает уголовную ответственность за несанкционированное использование данных из государственных реестров, в том числе до 15 лет лишения свободы. Изменения, мотивируемые необходимостью защиты информации во время войны, вызывают озабоченность у правозащитников и экспертов.