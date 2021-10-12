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Главная Новости Общество происшествия Мать покойного нардепа Полякова записала эмоциональное обращение на могиле сына
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Мать покойного нардепа Полякова записала эмоциональное обращение на могиле сына

Накануне депутата похоронили на черниговском кладбище

сегодня, 19:10
Автор:

Лиля Воробьева

Мама народного избранника от Черниговщины Антона Полякова через социальные сети искренне поблагодарила всех украинцев и земляков, которые проявили свое сочувствие и поддержали родных молодого политика в это трудное время. Видеоролик с материнской благодарностью всем землякам за искренность и слова поддержки выставлен в социальных сетях. Записали его на месте последнего упокоения ее сына в родном Чернигове.

Мать покойного нардепа Полякова записала эмоциональное обращение на могиле сына

Мать Антона Полякова поблагодарила за поддержку (скриншот видео)

Мама нардепа говорит просто и трогательно. Говорит, что вчера на этом черниговском кладбище хоронили ее любимого ребенка. И высказывает искренние слова благодарности обычным украинцам за то, что поддержали в момент неожиданной трагедии и сопереживают с ней ее большое материнское горе.

"Семья народного депутата Антона Полякова выражает всем, кто протянул нам руку помощи в этой сложной ситуации, искреннюю благодарность. Вечная и светлая память умершему", — так завершается текст обращения.

Смерть Антона Полякова, что известно

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что, таксист, что подвозил нардепа Полякова, признался во лжи. Таксиста, в автомобиле которого обнаружили тело погибшего нардепа Антона Полякова, почти сутки продержали в полицейском участке. Причем полицейские ничем не обосновывали такие действия. Копы, якобы применяли физическую силу к задержанному. Адвокат рассказал, что Поляков оказался в автомобиле такси не по своей воле. Его туда пересадили с другой машины. При этом ранее вышел ряд публикаций в СМИ о том, что таксист сам рассказывал, как подобрал нетрезвого нардепа в центре Киева.


Также "Комментарии" сообщают о том, что в полиции рассказали о последних часах жизни нардепа Полякова . Работники полиции города Киева проверили, чем занимался народный избранник Антон Поляков, ушедший из жизни в ночь с 7 на 8 октября в частном такси, в несколько последних часов своей жизни.



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Источник: https://www.facebook.com/anton.polyakov.98/videos/205453001691802
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