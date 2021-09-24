Мать отказывалась идти в больницу: на Прикарпатье рассказали новые подробности смерти младенца с COVID-19

В Коломые, в местном родильном учреждении умер новорожденный малыш, который от своей мамы еще до рождения инфицировался ковидом. В крохи обнаружили пневмонию. Об этом сообщает Общественное.

Ребенок прожил всего несколько дней (фото из открытых источников)

Заведующий роддомом Богдан Ленчовський, который прокомментировал эту ситуацию, уточнил, что малыш родилось 18 сентября в обеденное время. Вечером он ушёл из жизни, несмотря на то, что медики делали все возможное, чтобы спасти его. За несколько дней догадка врачей подтвердилась — в младенца уже был ковид.

Малыш родилось живым, но его немедленно нужно было спасать. Кроху разместили в палате интенсивной терапии, подключили к аппарату ИВЛ, но лучше ему не стало и он ушел из жизни.

Его мама обратилась за полноценной медицинской помощью за чуть более недели перед родами. Думала, что у нее простуда. Лечилась травяными настойками, но облегчения не было.Медики установили ковид. Это подтвердил и ПЦР-тест, который сделала будущая мама.

В ее умершего крохи ковид вызвал пневмонию, которая стала для новорожденного смертельной.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Минздраве рассказали, куда дели больных на коронавирус из затопленной больницы на Прикарпатье. Пациенты с коронавирусом из больницы, которую затопило во время наводнения на Прикарпатье, остаются в своих палатах. Их решили не эвакуировать из медучреждения. Вода начала подступать в больницу в Галиче Ивано-Франковской области два дня назад. Некоторые помещения залило, но серьезных повреждений нет. В основном, пострадали только подвалы. Поэтому от массовой эвакуации решили отказаться.

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