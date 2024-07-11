Массовое отравление на Прикарпатье: сколько детей госпитализировано

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Черновалова Кристина
В Прикарпатье зафиксировано массовое пищевое отравление, что привело к госпитализации 18 детей и двух взрослых. Все потерпевшие получают необходимую медицинскую помощь, некоторые уже вернулись домой. Врачи активно ищут причину заболевания.
Массовое отравление детей на прикарпатье
Да. 10 июля дети из Львовской области приехали в Коломыю на спортивные соревнования. Вскоре они стали жаловаться на плохое самочувствие. Это оказалось пищевым отравлением и гастроэнтероколитом – воспалением желудка и кишечника.
Главный врач Руслан Савчук рассказал, что помощь детям оказали вовремя.
Врачи подозревают, что отравление могло произойти из-за некачественной пищи или из-за нарушения правил ее хранения. Также они рассматривают версию о возможном заражении через одно из местных кафе, где дети употребляли пищу.
В настоящее время идет детальное расследование инцидента. Врачи сотрудничают с властями и другими организациями, чтобы выяснить, что произошло. Они также отмечают важность соблюдения правил гигиены и осторожного выбора пищи.
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