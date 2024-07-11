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Массовое отравление на Прикарпатье: сколько детей госпитализировано

По словам главного санитарного врача Руслана Савчука, всем пострадавшим предоставлена медицинская помощь немедленно

11 июля 2024, 18:06
Автор:
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Черновалова Кристина
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В Прикарпатье зафиксировано массовое пищевое отравление, что привело к госпитализации 18 детей и двух взрослых. Все потерпевшие получают необходимую медицинскую помощь, некоторые уже вернулись домой. Врачи активно ищут причину заболевания.

Массовое отравление на Прикарпатье: сколько детей госпитализировано

Массовое отравление детей на прикарпатье

Да. 10 июля дети из Львовской области приехали в Коломыю на спортивные соревнования. Вскоре они стали жаловаться на плохое самочувствие. Это оказалось пищевым отравлением и гастроэнтероколитом – воспалением желудка и кишечника.

Главный врач Руслан Савчук рассказал, что помощь детям оказали вовремя.

“Больным была предоставлена вся необходимая медицинская помощь, благодаря чему 12 детей уже выписаны из больницы. Другие пациенты продолжают получать помощь, также проводятся лабораторные исследования по определению возбудителя болезни”, – отметил главный санитарный врач Руслан Савчук.

Врачи подозревают, что отравление могло произойти из-за некачественной пищи или из-за нарушения правил ее хранения. Также они рассматривают версию о возможном заражении через одно из местных кафе, где дети употребляли пищу.

В настоящее время идет детальное расследование инцидента. Врачи сотрудничают с властями и другими организациями, чтобы выяснить, что произошло. Они также отмечают важность соблюдения правил гигиены и осторожного выбора пищи.

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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02EeHfjuDSH9683M4AKrsHrs6fDwBxXJKrQVoA9L8hvoLWbzLXMamDVMygRJZwiUiFl&id=100010171200074
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