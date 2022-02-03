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Людей нашли замороженными насмерть: как зимняя буря привела к дипломатическому конфликту между двумя государствами

12 человек нашли замороженными насмерть, что повлекло за собой дипломатический конфликт между Турцией и Грецией

сегодня, 11:44
Автор:

Карина Ожерельева
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Двенадцать мигрантов были найдены мертвыми в небольшом турецком городке близ границы с Грецией. Такое заявление сделали чиновники в среду, 2 февраля, неделю спустя после того, как редкая зимняя буря покрыла обе страны снегом. Об этом сообщает CNN.

Людей нашли замороженными насмерть: как зимняя буря привела к дипломатическому конфликту между двумя государствами

Мигранты - фото из открытых источников

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что десяток мигрантов замерзли в Ипсале, пограничном городе, часто используемом мигрантами, стремящимися попасть в Европейский Союз.

Откуда взялись мигранты и почему они оказались в холодных условиях, остается непонятным, но Греция и Турция обвиняют друг друга в трагедии.

Сойлу утверждал в Twitter, что группу отвлекли греческие пограничники и сняли обувь и одежду. Он опубликовал в Твиттере размытые изображения, на которых видны трупы не менее восьми человек, частично одетых и лежащих в грязи.

Сойлу назвал греческий пограничный патруль и подразделения головорезов и сказал, что Европейский Союз "беспомощен, слаб и лишен гуманных чувств".

Однако министр иммиграции Греции Нотис Митарачи опроверг обвинения Сойла в неправомерных действиях.

"Смерть 12 мигрантов на турецкой границе близ Ипсалы является трагедией. Но правда, стоящая за этим инцидентом, не похожа на лживую пропаганду, которую выдвигает мой коллега", — сказал Митарачи в заявлении.

12 мигрантов входили в группу из 22 человек. В заявлении региональных властей говорится, что они все еще ищут оставшиеся 10 и что они начали расследование инцидента.

Совет Европы и сами мигранты годами утверждали, что греческая береговая охрана и пограничные патрули отталкивают мигрантов, иногда в море. Хотя Агентство ООН по правам человека задокументировало "достоверные сообщения" о таких инцидентах, правительство Греции неоднократно опровергало их.

Как сообщали ранее "Комментарии", почти 5000 мигрантов с детьми погибли в море, пытаясь добраться до Испании.


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Источник: https://edition.cnn.com/2022/02/02/europe/frozen-migrants-turkey-greece-intl/index.html
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