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Людей доставали из машины: на Днепропетровщине произошло смертельное ДТП (ФОТО)

Авария в Днепропетровской области произошло во вторник днем, отметили в полиции

12 октября 2021, 23:10
Автор:

Лиля Воробьева








В Днепропетровской области недалеко от населенного пункта Привольное в автотрощу попала иномарка, в которой находилось четыре человека. Водитель авто выехал на обочину и столкнулся с деревом. От сильного удара один из пассажиров вылетел на обочину дороги, водитель погиб, а двое других из-за блокирования автомобиля остались в салоне. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ДСНС в Днепропетровской области.

Людей доставали из машины: на Днепропетровщине произошло смертельное ДТП (ФОТО)

На Днепропетровщине легковушка попала в аварию, погиб водитель, есть пострадавшие (фото dp.dsns.gov.ua)

Путешественников, которые были в шоковом состоянии после аварии, из смятой иномарки достали спасатели. 40-летний водитель авто после смертельного столкновения умер. Он допустил ошибку во время движения, вылетел на обочину, где совершил наезд на придорожное дерево. Пассажир, который во время движения авто вылетел из салона, к счастью, получил легкие травмы и ехать в медицинское учреждение отказался.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Днепре произошло ДТП с четырьмя грузовиками . На Полтавском шоссе в Амур-Нижнеднепровском районе не смогли разминуться сразу четверо водителей грузовых автомобилей. Авария произошла после восьми часов вечера. Уже в 20:23 спасатели знали, что на Полтавском шоссе столкнулись машины, к тому же одна из них вспыхнула в результате удара. В дорожную аварию попали исключительно грузовики: "Scania", которая перевозит нефтепродукты, "Mercedes" — "малотоннажка", а также две машины марки "DAF", одна из которых подходит для перевозки урожая зерновых. От огня пострадал второй "DAF", однако водителю удалось избежать значительных повреждений, он вовремя покинул салон автомобиля. К сожалению, печальная судьба ждала человека, находившаяся за рулем "Mercedes". Во время столкновения на этот автомобиль пришелся один из самых сильных ударов. Водитель скончался на месте еще до прибытия спасателей, которым пришлось разрезать автомобиль.



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Источник: https://dp.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/33429.html
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