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Львов парализовал ледяной дождь: травмпункты заполнены

Коммунальщики посыпают пути и тротуары, но дождь делает их усилия бесполезными

сегодня, 22:45
Автор:

Лиля Воробьева
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Во Львовской области не перестает идти холодный ледяной дождь и при минусовой температуре потоки воды сразу замерзают. Дороги и тротуары стали, как ледяной каток. Движение авто очень медленное, но уже зарегистрировано более двух десятков небольших дорожных происшествий. Об этом сообщает ТСН.

Львов парализовал ледяной дождь: травмпункты заполнены

Улицы города превратились в каток (фото из открытых источников)

Сотрудники городской коммунальной службы посыпали главные дороги города, чтобы транспорту было безопаснее двигаться. Вместе с тем полиция уже зарегистрировала более двух десятков небольших столкновений.

По словам одного из городских водителей, транспорт едва едет, этот водитель преодолел 4 километра за 25 минут.

Для львовских горожан, городские тротуары, покрытые льдом, как настоящая ловушка. Городские травмпункты переполнены, только за прошедшие сутки сюда пришли за помощью сто горожан, 20 из них госпитализировали, потому что люди, спеша по делам, получили на улицах тяжелые повреждения. Улицы утром были посыпаны солью и песком, это раньше сделали львовские коммунальщики, но потоки воды смывают эту временную защиту.

На автострадах Львовского региона, также на перевалах в карпатских горах тоже идет дождь. Туда выехали работники дорожной службы с тем, чтобы обеспечить беспроблемный проезд автотранспорта. Они информируют, что международными автострадами можно ехать, но предупреждают водителей без срочной необходимости не выезжать из дома.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что во Львове в жилом доме произошел взрыв газа. В городе Львов вечером в несколько этажном доме, где расположены квартиры, произошел взрыв газа. Местные спасатели, работавшие там, выложили видеоролик.


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Источник: https://tsn.ua/exclusive/u-lvovi-zapovneni-travmpunki-cherez-krizhaniy-dosch-1943137.html
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