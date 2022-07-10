Лукашенко признал вступление в войну – Зеленский провел рокировку: о чем говорят события 7 дней

Эксперты рассказали изданию "Комментарии" о наиболее ярких событиях уходящей недели и их влиянии на будущее Украины.

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Эра благосклонного отношения Европы к СССР-РФ канула в прошлое по всем показателям, направлениям и во всех сферах

Политический консультант Александр Вербицкий представил свой топ-событий недели, отметив, что запущены процессы, важнейшие для будущего – и в нашей стране, и за рубежом.

1. Если брать за отправную точку воскресенье, 03 июля, то самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в своей речи, посвящённой очередной годовщине независимости РБ, сказал о том, что лишь его страна поддерживает россиян в борьбе против Украины. И признал участие РБ в так называемой "спецоперации". Теперь, любые предыдущие заявления Минска о мире получили особую окраску – желание получения преференций только для РБ и вне России. И Лукашенко, судя по всему, сделал выбор окончательно – и готов исполнить любой приказ Кремля, отмечает эксперт.

2. 5 июля Украина в швейцарском Лугано получила надежду на мирное восстановление и семь условий для её реализации. В частности интересен пункт 2, в котором говорится о контроле финансовых потоков и прогрессе, под которым, вероятно, понимается эффективность реализации программ восстановления страны. Условия названы принципами, но так даже лучше, потому что нам давно не хватает принципиальной позиции Запада относительно выделяемых средств. Понятно, что наши партнеры настаивают на реформах, открытости и совместном участии в реализации проектов. Так, Польша уже заявила о готовности помочь на уровне пула из более чем 400 фирм в восстановлении Украины.

3. 6 июля секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что почти миллион наших сограждан получили боевой опыт в ВСУ. Нужно отметить, что мы теперь государство партнёр НАТО с самой большой по численности армией и находящейся в процессе перехода на натовские стандарты. После получения Украиной статуса кандидата в члены ЕС следующий шаг партнеров – принятие нашей страны в НАТО. Что будет только подтверждением статуса самой боеспособной армии в этой организации. "Данилов не сказал о том, что более 10 млн. наших граждан получили ещё один опыт – выживания в условиях агрессии, эвакуации, мгновенного идеологического и политического взросления. Но с этим пунктом и так всё понятно, ибо после победы первой и насущной потребностью станет анализ действий власти и, скорее всего, её перезагрузка", – отмечает эксперт.

4. 7 июля Бюро экономической безопасности вместе с Министерством внутренних дел принялись в срочном порядке разрабатывать изменения в Уголовный кодекс, чтобы ввести уголовную ответственность за незаконные действия со средствами стран-партнёров, в частности – Евросоюза. "Вполне понятный и логичный ход, с точки зрения тех самых условий, которые поставлены Украине в Лугано, – считает Александр Вербицкий. – Странно одно – средства от международных партнёров нам выделяются постоянно, а ответственность за их кражу предусматривают только теперь. Что случилось? Все у нас уже "наелись", или на Западе наконец-то "проснулись"? Означает ли это, что после нашей победы не состоится повсеместный пиар народных избранников от партии власти на "большом восстановлении" Украины под эгидой президента?"

5. 8 июля Госсекретарь США Энтони Блинкен, в рамках саммита стран G-20, высказался о необходимости прямых переговоров между представителями США и КНР относительно вопросов урегулирования ситуации в Украине. Позже, 09 июля, в течение пяти часов Блинкен вместе со своим китайским коллегой пытался найти формулировки и подходы, которые продемонстрировали бы миру позицию КНР. Это были первые их личные переговоры с октября 2021 года. К сожалению, закончились они в стиле – договорились продолжать договариваться. А в Украине продолжается война…

6. 9 июля в Германии произошло знаковое для этой страны событие. Глава комитета бундестага Михаэль Рот призвал изменить политику в отношении России. Суть произошедшего в том, что не оппозиция в лице ХДС/ХСС, АДГ (Альтернатива для Германии) или кто-то ещё (например, партия Зелёных), а именно представитель правящих социал-демократов предложил полностью пересмотреть политику ФРГ по отношению к РФ, с построением европейской безопасности без и страны-агрессора, с изоляцией России. Похоже, эра благосклонного отношения Европы к СССР-РФ канула в прошлое по всем показателям, направлениям и во всех сферах. Более того – в последнее время в ЕС начались расследования относительно агентов России. Есть надежды, что в Европе запущены серьёзные процессы.

Мельник в качестве конкурента Зеркаль сможет претендовать на роль одного из лидеров радикальных патриотов-интеллектуалов

По мнению доктора политических наук, профессора Валентина Якушика, увольнение президентом Украины 9 июля ряда послов является важным симптоматичным политическим фактом, а его правовое и информационное оформление показывает довольно высокую юридическую и административную культуру Офиса президента и МИД Украины.

"Безусловно, ключевые слова в серии из пяти соответствующих указов президента (№479/2022 – №483/2022) – "А. Мельник" и "Германия". При этом, президент Зеленский в рамках дипломатического этикета удачно делает всё возможное для "сохранения лица" тех, кто долгое время убеждал его, что вполне приемлемой является уникальная в дипломатии тактика использования посла Мельника как обоюдоострого орудия политического "буллинга" и "газлайтинга" в отношении определенного сегмента германской политической элиты. Причем не только социал-демократов – президента ФРГ Вальтера Штайнмайера и канцлера Олафа Шольца, но и экс-канцлера Ангелы Меркель, представлявшей Христианско-демократический союз Германии", – напоминает Валентин Якушик.

Он обращает внимание, что в рамках такого тонкого подхода президент Зеленский подчеркнул, что подписание указов об увольнении "некоторых послов Украины" (в Чехии, Германии, Венгрии, Норвегии и Индии) – "это обычная часть дипломатической практики".

"Действительно, это эффективный прием "размывания главного и уникального в формально схожем". Единственно, что следовало бы в будущем учитывать канцеляристам: нумерацию группы внешне (информационно) взаимосвязанных указов желательно также составлять так, чтобы "не выпячиваемое" главное волевое решение не выдвигалось на первый план и в рамках его правового оформления. В данном случае целесообразно было бы указ об увольнении посла в Германии оформлять не под первым номером из серии "взаимосвязанных" указов (№479/2022), а, например, под третьим из них. Можно было бы, например, избрать "алфавитный порядок" – в зависимости от стран аккредитации или фамилий послов", – считает эксперт.

Он предполагает, что причины увольнения послов Украины в Чехии, Норвегии, Венгрии и Индии могут быть разнообразными. Иногда это – просто ослабление позиций того или иного дипломата в общей бюрократической структуре МИДа, усиление представителей иных "групп влияния". Важным фактором при смене послов является то, что не все из них смогли "вписаться" в динамику военного времени, требующую особых личностных качеств, размышляет Валентин Якушик.

В некоторых странах, продолжает он, успехи послов могли быть не столь видны в связи с особенностями общих геополитических позиций этих государств (например, Индии и Венгрии).

"Я знаю, например, что посол Украины в Индии Игорь Полиха в феврале – мае этого года проводил активную работу с индийскими масс-медиа и государственными структурами. И он в своей настоящей дипломатичности был прямым антиподом "нахрапистости" вышеупомянутого Андрея Мельника. Но возможности дипломата имеют свои объективные пределы, – подчеркивает эксперт. – Невозможно повлиять на устоявшееся глубинное понимание руководством страны пребывания национальных интересов и общей геостратегии своего государства. Что же касается, посла Мельника, то представляется, что произошли существенные изменения в осознании его объективной роли, особенно после постановки министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком вопроса о том, не стал ли Мельник "полезным идиотом Кремля". После этого был и серьезный разговор президентов Украины и ФРГ, в котором осадок от прежних оскорблений в адрес Вальтера Штайнмайера не мог не ощущаться. Мнение руководства ключевых стратегических союзников следует учитывать. Думается, что теперь Мельнику вряд ли "светит" пост замминистра иностранных дел, который ему еще недавно активно пророчили. Скорее всего, теперь он в качестве конкурента Елены Зеркаль сможет претендовать на роль одного из лидеров радикальных патриотов-интеллектуалов".

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