Ловили учителя и спасатели: на Прикарпатье в школу заползли ядовитые гадюки

На Прикарпатье, в образовательном учреждении обнаружили змей, которые решили здесь провести будущую зиму. Чтобы с ними справиться, педагоги вынуждены были вызвать работников спасательной службы, чтобы переселить опасных соседей обратно в лес. Об этом сообщает Управление по вопросам гражданской защиты населения Ивано-Франковской ОГА.

Гадюки заползли просто в школу (фото из открытых источников)

Опасные хищники появились в сельском образовательном учреждении села Городница 13 сентября. Там в то время шли уроки. Сначала в коридоре появилась одна гадюка, которую педагоги поймали и выпустили в лес. Но когда они увидели еще две хищницы, то стали вызывать специалистов ДСНС.

По словам пресс-секретаря службы в Ивано-Франковской области Кристины Перцович, спасатели нашли одну опасную гостью под плинтусом, другую — под секцией отопления. Образовательное учреждение здесь стоит не один десяток лет, поэтому хищницы, очевидно, нашли какие-то щели.

Также работники службы обратили внимание дирекции на то, что двери в помещении не закрываются, чем и воспользовались незваные гости, чувствуя близкую зиму.

Напомним, что издание "Комментарии" информировали своих читателей о том, что на Прикарпатье бастуют 900 учителей из-за долгов по зарплатам . В Долинской городской общине, что на Ивано-Франковщине, педагоги местных учебных заведений объявили забастовку из-за задолженности по зарплате. В 22 из них приостановлены занятия, уроки проходят только в четырех. С июня педагоги не получали заработанные деньги. За это время им задолжали почти 20 миллионов гривен. Поэтому 900 сельских педагогов решили бастовать. По словам чиновницы Долинской общины, педагоги пришли в свои учебные заведения, но в классы не пошли, уроки не прошли.

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