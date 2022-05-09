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Лесные пожары в Херсонской области: оккупанты запрещают местным тушить, а огонь подошел к поселкам

Огонь подошел к поселкам Геройское и Ивановка Херсонской области

сегодня, 21:29
Автор:

Лиля Воробьева
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В Херсонской области горят около двух тысяч гектаров леса, огонь подошел к поселкам Геройское и Ивановка, а оккупанты запрещают местным бороться с огнем. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию заместителя главы комитета Верховной рады по вопросам экологии Елены Криворучкиной.

Лесные пожары в Херсонской области: оккупанты запрещают местным тушить, а огонь подошел к поселкам

Лесные пожары в Херсонской области (фото из открытых источников)

По словам политика, в Херсонской области уже неделю горят леса, но оккупанты не собираются тушить огонь и другим запрещают это делать.

"Орчая тупость не знает границ. Уже неделю на Херсонщине горят леса. Оккупанты, конечно, тушить их не планировали с самого начала (может это они за сибирские пожары мстят, не знаю). Но они запретили тушить пожары и местным жителям. Из-за русской глупости, природа Украины ежедневно терпит колоссальные убытки, на восстановление эко-системы региона уходят годы, огонь охватил почти две тысячи гектаров леса. В настоящее время в опасности находятся тысячи человекОгонь подошел к поселкам Геройское и Ивановка",- сообщила политик.

Также нардеп отметила, что каждое эко-преступление фиксируют в оперативном штабе.

"Оперативный штаб по фиксации эко-преступлений при Государственной экологической инспекции Украины фиксирует каждый пожар в регионе как частный случай преступных действий и преступного бездействия российского оккупанта. И за эти действия им придется отвечать", — говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в оккупированном Херсоне кафиры начали "отжим" квартир . Российские кафиры решили использовать жилье жителей Херсона, выехавших из украинского города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

 



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Источник: https://www.facebook.com/sluganarodu.kryvoruchkina.32
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