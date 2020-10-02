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Главная Новости Общество происшествия Лесные пожары на Луганщине могут уничтожить еще три десятка сел
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Лесные пожары на Луганщине могут уничтожить еще три десятка сел

Укротить лесные пожары пытаются более двух с половиной тысяч спасателей

сегодня, 10:33
Автор:

Виолетта Комаровская

Лесные пожары на Луганщине обретают все более угрожающие масштабы. Площадь территорий, охваченных пламенем, выросла до 13 тысяч гектар. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС. 

Лесные пожары на Луганщине могут уничтожить еще три десятка сел

Пожары в Луганской области. Фото: Пресс-служба ГСЧС

Сложнее всего бороться с огнем сейчас на участке в направлении от Станицы Луганской до Северодонецка. Под угрозой там оказались сразу 32 населенных пункта. Огонь к ним подобрался вплотную и может в любой момент начать уничтожать человеческие жилища. 

Тем временем, 150 человек уже пришлось эвакуировать из собственных домов. Погибли 9 человек, еще, по меньшей мере, 17 пострадали. 

Укротить пламя пытается более двух с половиной тысяч спасателей. Они задействовали почти 3 сотни единиц техники, в том числе и вертолеты с самолетами, которые сбрасывают воду. Основные силы бросили на тушение семи основных очагов горения. 


Остановить распространение огня мешает ветер и сухая погода. Порывами пламя перебрасывает на новые территории.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какую погоду синоптики обещают в Украине, и на Востоке, в том числе, в пятницу, 2 октября. 


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