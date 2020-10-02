Лесные пожары на Луганщине могут уничтожить еще три десятка сел

Лесные пожары на Луганщине обретают все более угрожающие масштабы. Площадь территорий, охваченных пламенем, выросла до 13 тысяч гектар. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Пожары в Луганской области. Фото: Пресс-служба ГСЧС

Сложнее всего бороться с огнем сейчас на участке в направлении от Станицы Луганской до Северодонецка. Под угрозой там оказались сразу 32 населенных пункта. Огонь к ним подобрался вплотную и может в любой момент начать уничтожать человеческие жилища.

Тем временем, 150 человек уже пришлось эвакуировать из собственных домов. Погибли 9 человек, еще, по меньшей мере, 17 пострадали.

Укротить пламя пытается более двух с половиной тысяч спасателей. Они задействовали почти 3 сотни единиц техники, в том числе и вертолеты с самолетами, которые сбрасывают воду. Основные силы бросили на тушение семи основных очагов горения.





Остановить распространение огня мешает ветер и сухая погода. Порывами пламя перебрасывает на новые территории.

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