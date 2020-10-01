Выгоревшие улицы, детонация боеприпасов: что творится из-за пожаров в Луганской области

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Дмитрий Симоненко
В Луганской области снова горят леса и не только. О том,
что происходит в регионе, рассказывают "Аргументы и факты".
Источник: Слово і діло
Одной из причин пожаров штаб ООС называет возгорание травы в результате стрельбы представителей НВФ трассирующими пулями.
На данный момент известно, что практически выгорело прифронтовое село Сиротино, которое находится под Северодонецком. Местные жители возмущены тем, что их не предупредили о надвигающейся стихии. Только исходя из того, что во время прошлых возгораний отключали электроэнергию, они догадались, что возобновились пожары.
Пресс-секретарь луганской полиции Татьяна Погукай
рассказала о мерах, предпринятых правоохранителями для эвакуации и помощи
беженцам из сгоревших населенных пунктов.
В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков не
исключил, что причиной масштабных пожаров в регионе могут быть умышленные
поджоги. Также министр заявил, что Северодонецк вне угрозы, лакокрасочному и
спиртовому заводам тоже ничего не угрожает.
Тем временем в Госпогранслужбе уточнили, что пожар около контрольного пункта въезда-выезда в Станице Луганской сопровождается звуками, схожими на детонацию боеприпасов. По решению командующего ООС, КПВВ на данный момент закрыт для сохранения жизни и здоровья персонала и следующих через линию разграничения.
Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, чем страшные лесные пожары на Луганщин опасны в экологическом смысле, а также что их могло спровоцировать.
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