Выгоревшие улицы, детонация боеприпасов: что творится из-за пожаров в Луганской области

В Луганской области снова горят леса и не только. О том, что происходит в регионе, рассказывают "Аргументы и факты".

Источник: Слово і діло

Одной из причин пожаров штаб ООС называет возгорание травы в результате стрельбы представителей НВФ трассирующими пулями.

На данный момент известно, что практически выгорело прифронтовое село Сиротино, которое находится под Северодонецком. Местные жители возмущены тем, что их не предупредили о надвигающейся стихии. Только исходя из того, что во время прошлых возгораний отключали электроэнергию, они догадались, что возобновились пожары.

"Был обычный вечер, никакого сообщения о пожаре не было, единственное, что была небольшая задымленность. Никто никого не эвакуировал. Все произошло внезапно, когда пламя подобралось к домам, мы начали понимать, что горим…" — делится жительница села Наталья.

"Мы только, когда свет отключили, поняли, что надвигается беда. Обычно отключают, когда пожар. Никто не предупреждал, пожар начался резко. Все выбирались сами, что-то хватали и бежали. Ехали по трассе, вокруг горел лес, назад уже не пускали. В чем жили, в том и выскочили", — говорит местная жительница, у которой полностью сгорел дом и все хозяйство.

Пресс-секретарь луганской полиции Татьяна Погукай рассказала о мерах, предпринятых правоохранителями для эвакуации и помощи беженцам из сгоревших населенных пунктов.

"Круглые сутки работает полиция, граждане помогают. Делаем все для того, чтобы люди знали, что делать, куда ехать, размещаем информацию на дорогах", — подчеркивает Покугай.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков не исключил, что причиной масштабных пожаров в регионе могут быть умышленные поджоги. Также министр заявил, что Северодонецк вне угрозы, лакокрасочному и спиртовому заводам тоже ничего не угрожает.

Тем временем в Госпогранслужбе уточнили, что пожар около контрольного пункта въезда-выезда в Станице Луганской сопровождается звуками, схожими на детонацию боеприпасов. По решению командующего ООС, КПВВ на данный момент закрыт для сохранения жизни и здоровья персонала и следующих через линию разграничения.

"В случае прибытия граждан с временно оккупированной территории будет происходить немедленный их отвод в безопасные места", — отметили в ГПСУ и добавили, что работа КПВВ может быть восстановлена только ​​после стабилизации ситуации.

Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, чем страшные лесные пожары на Луганщин опасны в экологическом смысле, а также что их могло спровоцировать.











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