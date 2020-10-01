Пожары на Луганщине: как появились и какую опасность они несут для экологии Украины

"Комментарии" узнали у экспертов, чем страшные лесные пожары на Луганщин опасны в экологическом смысле, а также что их могло спровоцировать.

"Наземным образом тушить пожары огромной площадью тяжело"

Аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Мария Золкина уверена, что история с пожарами на Луганщине в очередной раз продемонстрировала всю иллюзорность перемирия.

"Налицо все признаки, что это огненные ЧП были спровоцированы обстрелами с оккупированных территорий. Пару часов во всех прифронтовых районах в пределах досягаемости для стрельбы образовались десятки очагов возгорания. Никто из местных после подобного опыта (в этом году уже случалось подобное) не поверит, что это природа, стихийное бедствие", – подчеркивает Мария Золкина.

По ее словам, в таких моментах четко прослеживается, кому нужно перемирие, а кому — нет.

"Наземным образом тушить пожары огромной площадью тяжело. Не хватает воды, нужного ресурса, даже техники, – поясняет аналитик. – Украинская сторона со вчерашнего дня просила предоставить гарантии безопасности для использования авиатехники. Три самолета готовы были тушит пожары с воздуха. Но таких гарантий нам вчера не дали. Их получили только сегодня. И это показывает реальный настрой российской стороны и оккупационных администраций. Если бы они на самом деле хотели урегулирования, не было бы проблем разрешить самолетам со вчерашнего дня тушить пожар на подконтрольной Украине территории".

Мария Золкина считает, что с помощью таких провокаций противник держит украинских военных в напряжении.

Аналитик поясняет: "С начала шаткого перемирия активных перестрелок, как было ранее, нет. Но с тех пор наши "соседи" с временно оккупированных территорий держат защитников Украины и местных жителей в напряжении таким варварским способом. Когда сумасшедший ветер, они начинают устраивать рукотворные пожары. Те охватывают леса, поля, населенные пункты, дороги. Такой способ поиздеваться. Кроме того, таким образом могут заставлять представителей ООС менять местоположение. Чтобы военные оставляли свои прежние позиции вдоль линии фронта – и отодвигались. Одно дело, когда можете стрелять в ответ на стрельбу, другое – когда на вас наступает стена огня".

"Не думаю, что это связано с исключением Фокина из ТКГ"

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин не сомневается, что именно обстрелы — одна из основных причин пожаров, которые охватили Луганскую область.

"Трассирующие, зажигательные боеприпасы могут создать при таком ветре очаги возгорания. К тому же, в этом году это уже не первый случай. Несколько месяцев назад были подобные обстрелы, Луганщина также пылала, – подчеркивает эксперт. – Да и в прошлые годы российские боевики активно использовали данную тактику. Именно на Луганщине, где есть хвойная подстилка, камыши".

При этом, отмечает Влад Волошин, на неподконтрольной территории, где схожие леса и растительность, почему-то нет таких масштабных пожаров. Что лишь доказывается – огненные ЧП на подконтрольной части провоцируются оккупантами.

"Не думаю, что это как-то связано с исключением Фокина из ТКГ. Хоть произошло это в один день. И 11 обстрелов за минувшие сутки (максимум за сентябрь) выглядят подозрительно. И всё же, мне кажется, что оккупанты просто давно готовились прекратить не нужное им перемирие. Окончательно поняв, что Украина не пойдет на поводу (не проведет выборы в ОРДЛО, не будет выполнять политическую часть "Минска" под диктовку Кремля), начали осуществлять провокации. Я предупреждал, что осенью начнется эскалация. Боюсь, мы видим ее начало", – говорит Влад Волошин.

"Эвакуировано более 120 человек"

Экологический аспект лесных пожаров прокомментировала координатор программы по вопросам промышленного загрязнения ОО "Экодия" Марина Ратушная.

"Согласно данным ГСЧС, ориентировочная площадь, уже пройденная огнем, более 11 тыс. га. Эвакуировано более 120 человек, есть погибшие. Происходящее опасно и своими последствиями – сгорают растения, погибают животные, на выжженной земле потом долго ничего не растет, – отмечает эколог. – Деревья, которые всю свою жизнь накапливали углекислый газ, сгорая, выделяют его в атмосферу. Он парниковый, так что это влияет еще и на изменение климата".

Кроме того, продукты горения от лесных пожаров опасны для здоровья. Марина Ратушная подчеркивает, что во время таких ЧП выделяются мелкие твердые частицы пыли. Мы их не чувствуем когда дышим. Но они влияют на сосудисто-сердечную систему, легкие. Могут провоцировать болезни легких и сердца.

"Также продукты горения раздражают слизистые оболочки глаз носа, приводят к кашлю, – продолжает эксперт. – На фоне пандемии коронавируса такие пожары только усугубляют ситуацию. Там, где загрязнение воздуха – уровень смертности больше".

Ранее "Комментарии" сообщали, что число жертв от пожаров на Луганщине растет.

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