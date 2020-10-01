Масштабные пожары на Донбассе: число жертв растет

Пожары на территории Донбасса продолжают уносить человеческие жизни. Как передает телеканал "Прямой", на данный момент известно уже о шести смертельных случаях.

Помимо шести летальных исходов, минимум 12 человек госпитализированы с серьезным отравлениями дымом и ожогами.

Данную информацию подтвердила и пресс-секретарь Национальной полиции на Луганщине Татьяна Погукай.

"На данный момент можно говорить о шести смертельных случаях. Все они непосредственно стали результатом пожаров. К тому же 12 местных жителей на данный момент находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии", — сообщила Погукай.

Ранее "Комментарии" писали о первых жертвах на территории Луганской области.

Сейчас огонь охватил уже почти 10 тысяч гектаров. Зафиксировано 146 очагов горения. 82 из них удалось погасить. Больше всего пострадали Старобельский, Станично-Луганский, Новоайдарский районы, а также Северодонецк.



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