Масштабные пожары на Донбассе: число жертв растет

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Владимир Лавский
Пожары на территории Донбасса продолжают уносить человеческие жизни. Как передает телеканал "Прямой", на данный момент известно уже о шести смертельных случаях.
Помимо шести летальных исходов, минимум 12 человек госпитализированы с серьезным отравлениями дымом и ожогами.
Данную информацию подтвердила и пресс-секретарь Национальной полиции на Луганщине Татьяна Погукай.
Ранее "Комментарии" писали о первых жертвах на территории Луганской области.
Сейчас огонь охватил уже почти 10 тысяч гектаров. Зафиксировано 146 очагов горения. 82 из них удалось погасить. Больше всего пострадали Старобельский, Станично-Луганский, Новоайдарский районы, а также Северодонецк.
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