Синоптики рассказали, где в Украине будет лить дождь (карта)

Начало октября в Украине будет по-настоящему осенним. Как информируют в Украинском гидрометцентре, практически во всех областях будет лить дождь, а столбики термометров покажут от +14-ти до +23 тепла (смотри карту).

Так, солнце сегодня выглянет в Сумской, Харьковской, Тернопольской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Донецкой и Одесской областях. В остальных ожидается дождь. Прохладнее всего сегодня на западе (+14…+16), в Киеве столбики термометров покажут на градус выше. А вот максимальные отметки 2 октября будут в Одессе: до +23-х градусов.





Эксперты NASA сделали предупреждение: если человечество продолжит относиться к Земле так же, как и сейчас, качество жизни на нашей планете ухудшится уже через сто лет. Ученые убеждены, что из-за глобального потепления ледники продолжат таять, в результате чего под воду уйдут огромные территории Земли. Кроме того, возрастет частота природных катаклизмов: участятся торнадо, землетрясения и лесные пожары — через сто лет это будет нормой. Ученые убеждены, что некоторые уголки Земли ждет засуха, в результате чего увеличится количество беженцев. Однако эксперты NASA говорят, что всего этого можно избежать.

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