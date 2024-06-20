550 человек погибли во время мусульманского паломничества в Мекку

Сотни мусульман погибли во время ежегодного паломничества в Мекку, которое получило название хадж. Причиной смерти стала аномальная жара, пришедшаяся на дни религиозного действа в Саудовской Аравии.



Паломничество в Мекку. Фото из открытых источников

Как сообщает издание AFP, по меньшей мере 550 человек погибли во время паломничества в Мекку. Из них 323 были гражданами Египта. Основной причиной смерти стали заболевания и симптомы, вызванные высокой температурой.

Саудовская метеорологическая служба сообщила, что 17 июня в тени главной мечети Аль-Харам в Мекке температура поднялась до 51,8 градуса по Цельсию.

Хадж – это ежегодное мусульманское паломничество в Мекку, где религиозные лица совершают обряды по наставлениям пророка Мухаммеда.

"Хадж — это трудная задача, поэтому вам придется приложить усилия и выполнить ритуалы даже в жарких и многолюдных условиях", — сказал Reuters один из паломников.

Паломничество в Мекку, это одно из самых больших массовых собраний в мире. Согласно религиозным практикам, каждый мусульманин хотя бы раз в жизни должен совершить хадж и посетить Мекку.

В 2024 году хадж проходил с 14 по 19 июня и по данным Статистического управления Саудовской Аравии событие посетило более 1,8 миллиона паломников.

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