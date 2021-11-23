15-летний подросток создал фейковую «Дию» – его задержали правоохранители

В Николаеве 15-летний подросток для продажи фальшивых сертификатов создал сайт, который дизайном повторял "Дию". Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры. Согласно данным следствия, парень за деньги (от 250 до 650 грн) предоставлял доступ к сайту, повторяющему по дизайну приложение "Дия". В специальном редакторе, по желанию клиентов, он мог создать фальшивые копии COVID-сертификатов. Денежные средства поступали на его электронный кошелек одного из платежных сервисов России, из которого затем подросток выводил их на карточный счет. Правоохранители нашли на компьютере и смартфоне юноши исходные файлы фейкового мобильного приложения "Дия", переписку с покупателями и сведения о его продаже и полученных средствах.

Дия - фото из открытых источников

После оплаты он посылал заказчику архив с программным обеспечением, клиенту оставалось его инсталлировать на собственный смартфон. Таким образом, более 1000 человек стали клиентами фейковой "Дии", которую разработал 15-летний подросток. В настоящее время принимаются меры по блокированию всех каналов распространения фейкового приложения и привлечению к ответственности лиц, которые приобрели указанную услугу.

Подростку инкриминируют несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи (ч. 1 ст. 361 УК Украины). Следовательно подростку грозит штраф от шестисот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (10200-170000 грн), ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

Напомним, британские и австралийские ученые заявляют, что маски являются одним из самых эффективных средств борьбы с коронавирусом. Их ношение снижает на 53% риск заражения COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian. Эксперты уверяют, что обязательное ношение масок стоит наряду с вакцинацией. Использование масок должно стать элементом комплекса мероприятий, направленных на прерывание передачи инфекции и спасение жизней.









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