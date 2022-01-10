2021 год стал самым жарким годом в истории – ученые ЕС

Прошлый год стал пятым самым жарким в мире за всю историю наблюдений, тогда как уровни углекислого газа и метана в атмосфере, нагревающие планету, достигли новых максимумов в 2021 году, сообщили ученые Европейского Союза. Об этом сообщает Reuters.

2021 год стал самым жарким годом в истории - фото из открытых источников

Служба ЕС по изменению климата Copernicus (C3S) заявила в отчете в понедельник, 10 января, что последние семь лет были самыми теплыми в мире "с явным отрывом" в записях, датированных 1850 годом, а средняя глобальная температура в 2021 году была на 1,1 -1,2°C выше 1850 года.

Самыми жаркими за всю историю наблюдений были 2020 и 2016 годы.

Страны обязались согласно Парижскому соглашению 2015 года попытаться ограничить повышение глобальной температуры до 1,5°C, что, по словам ученых, позволит избежать худших последствий. Это потребует сокращения выбросов примерно вдвое до 2030 года.

Поскольку выбросы парниковых газов изменяют климат планеты, длительная тенденция потепления продолжается. Изменение климата усилило многие экстремальные погодные явления, охватившие мир в 2021 году, от наводнений в Европе, Китае и Южном Судане до лесных пожаров в Сибири и Соединенных Штатах.

"Эти события являются ярким напоминанием о необходимости изменить наш образ жизни, сделать решительные и эффективные шаги к установившемуся обществу и работать над сокращением чистых выбросов углерода", – сказал директор C3S Карло Буонтемпо.

Глобальные уровни CO2 и метана, основных парниковых газов, продолжали расти, и оба достигли рекордных показателей в 2021 году. Уровни CO2 в атмосфере достигли 414,3 частей на миллион в 2021 году, что примерно на 2,4 промилле больше, чем в 2020 году, отметили ученые.

Директор C3S сказал, что уровень метана, особенно сильного парникового газа, подскочил за последние два года, но причины этого до конца непонятны.

По словам C3S, прошлое лето было самым жарким в Европе после теплого марта и очень холодного апреля, которые уничтожили плодовые культуры в таких странах, как Франция и Венгрия.

В июле и августе средиземноморская жара вызвала интенсивные лесные пожары в таких странах, как Турция и Греция. Сицилия установила новый европейский максимум температуры 48,8 ° C, рекорд, ожидающий официального подтверждения.

В июле более 200 человек погибли, когда проливной дождь спровоцировал смертельное наводнение в Западной Европе. Ученые пришли к выводу, что изменения климата повысили вероятность наводнения не менее чем на 20%.

Как сообщали ранее, синоптик рассказал об изменениях климата в Украине и спрогнозировал погодные катаклизмы.

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