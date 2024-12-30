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10 неожиданных смертей 2024 года, всколыхнувших Украину

Известные деятели культуры, науки и спорта, ушедшие из жизни в 2024 году, оставили огромный след в сердцах украинцев.

сегодня, 12:40
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Автор:
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Slava Kot

В 2024 году мир лишился многих выдающихся деятелей культуры, спорта и науки. Смерти этих людей стали болезненными ударами, которые оставили след в сердцах миллионов. Портал "Комментарии" подготовил список самых неожиданных смертей, всколыхнувших украинцев.

10 неожиданных смертей 2024 года, всколыхнувших Украину

10 смертей, которые шокировали нас в 2024 году. Фото из открытых источников

Дмитрий Капранов – умер 6 апреля

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6 апреля на 56-м году внезапно ушел из жизни писатель и активист Дмитрий Капранов. Причиной смерти стал разрыв аорты. Вместе с братом Виталием он основал издательство "Зеленый пес" и издал десятки собственных книг.

Павел Петриченко – погиб 15 апреля

10 неожиданных смертей 2024 года, всколыхнувших Украину - фото 3

Проектный менеджер, участник Евромайдана и ряда общественных инициатив, в частности "Кто заказал Катю Гандзюк", а также автор петиции об ограничении онлайн-казино для военнослужащих во время военного положения Павел Петриченко погиб на фронте 15 апреля, за день до своего дня рождения. Ему должно было исполниться 32 года. После начала полномасштабного вторжения занимался развитием волонтерского центра Сергея Притулы, но уже в апреле 2022 года присоединился к ВСУ в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Шеннен Догерти – умерла 13 июля

10 неожиданных смертей 2024 года, всколыхнувших Украину - фото 4

13 июля не стало Шеннен Догерти, прославившейся ролями в сериалах "Очарованные" и "Беверли-Хиллз, 90210". Она боролась с онкологией девять лет и стала примером мужества для многих.

Ирина Фарион – погибла 19 июля

10 неожиданных смертей 2024 года, всколыхнувших Украину - фото 5

19 июля языковед и профессор Ирина Фарион трагически погибла во Львове в результате нападения. Она была известна своей позицией по защите украинского языка. Ее жизнь и смерть стали символом борьбы за национальную идентичность.

Ален Делон – 18 августа

10 неожиданных смертей 2024 года, всколыхнувших Украину - фото 6

18 августа скончался легендарный французский актер Ален Делон. Ему было 88 лет. Делон оставил незабываемое наследие в кино и стал иконой мирового кино.

Мэгги Смит – 27 сентября

10 неожиданных смертей 2024 года, всколыхнувших Украину - фото 7

27 сентября мир простился с британской актрисой Мэгги Смит, известной по роли Минервы МакГонагалл в фильмах о Гарри Поттере. Она умерла в возрасте 89 лет, оставив поклонникам уникальные образы на экране.

Лиам Пэйн – 16 октября

10 неожиданных смертей 2024 года, всколыхнувших Украину - фото 8

16 октября погиб британский певец Лиам Пейн, участник группы One Direction. Ему было всего 31 год. Трагическая смерть в результате падения с балкона стала шоком для миллионов его фанатов.

Вячеслав Узелков – умер 9 ноября

10 неожиданных смертей 2024 года, всколыхнувших Украину - фото 9

9 ноября скончался украинский боксер и тренер Вячеслав Узелков. К моменту смерти ему было 45 лет. Узелков прошел сложную операцию на сердце, но со временем его состояние ухудшилось. Он оставил существенный вклад в развитие украинского бокса.

Яков Ткаченко – погиб 10 декабря

10 неожиданных смертей 2024 года, всколыхнувших Украину - фото 10

Украинский актер Яков Ткаченко, известный по ролям в фильмах "Довбуш", "Бесславные крепостные" и "Припутни", погиб на фронте в декабре. Он до последнего защищал Родину, служа в 3-й штурмовой бригаде. Ткаченко оставил после себя яркое кинематографическое наследие и стал примером героизма.

Те, кто погиб на войне

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2024 год унес жизни многих украинских художников и деятелей, вставших на защиту страны против российской агрессии, в частности: музыкант Юрий Мелофон, поэт Александр Подвишенный, хореограф Антон Смецкий, писатель и историк Юрий Канюк, актер Евгений Шумилов, журналистка Алла Пушкарчук, военный фотограф Арсен Федосенко, артист балета Артем Колбасинский, музыкант Владимир Антоненко, актер Андрей Касьянов, музыкант и артист Николай Ленок, оперный певец и актер Игорь Воронко, режиссер Константин Петрик, актер-кукловод Евгений Невинский и многие другие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 10 смертях, которые шокировали Украину в 2023 году.

Также "Комментарии" писали, что брат "Да Винчи" внезапно умер накануне его дня рождения.



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